‘Heldhaftige’ Cuba Gooding Jr. redt man die in brand staat SDE

06 september 2020

18u55

Bron: Page Six 0 Celebrities Tegenwoordig komt acteur Cuba Gooding Jr. (52) vooral in het nieuws omwille van de vrouwen die hem van seksueel misbruik beschuldigen, maar dit weekend heeft hij zich op een positieve manier laten opmerken. Gooding liet zich namelijk van z'n meest heldhaftige kant zien wanneer een man vuur vatte. Dat schrijft Page Six.

Cuba Gooding Jr. bevond zich afgelopen weekend op een feestje in de Hamptons, samen met z'n vriendin Claudine De Niro. Tijdens het etentje vatte de gastheer per ongeluk vuur. “Cuba ging meteen in actieheld-modus en overgoot hem met water, terwijl angstige gasten toekeken. Zij applaudisseerden toen bleek dat alles oké was met het slachtoffer", vertelt een bron aan Page Six.

Dat verhaal wordt ook bevestigd door de woordvoerder van Gooding. “De achterkant van het hemd van de man vatte vuur toen hij per ongeluk naar achter leunde, boven een kaars, terwijl de rabbijn een gebed uitsprak. De man begon te panikeren en zwaaide met z'n armen. Gasten namen afstand van hem, maar Cuba niet. Hij liep naar de man toe en doofde de vlammen."

Er lopen al verschillende rechtszaken tegen de acteur wegens seksueel wangedrag. Enkele weken geleden kwam daar nog een nieuwe rechtszaak bij: de acteur wordt ervan beschuldigd een vrouw in de zomer van 2013 verkracht te hebben. Hij ontkent alle aanklachten.

