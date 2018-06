"Heetste gangster ter wereld" en miljardairsdochter verwelkomen babyzoontje jv

07 juni 2018

18u37

Bron: The Sun, Daily Mail 0 Celebrities Hij werd in 2014 bekroond met de titel van 'meest sexy crimineel ter wereld', nadat zijn zwoele mugshot viraal was gegaan op Facebook. Zij is de dochter van een miljardair. Samen zijn de Amerikaan Jeremy Meeks en de Britse Chloe Green nu de trotse ouders van hun eerste babyzoontje geworden.

Chloe Green is 27. Ze is de dochter van Philip Green, de 66-jarige schatrijke Britse zakenman achter onder meer de modeketen Topshop. Op 29 mei zette Chloe haar eerste kindje ter wereld: Jayden Meeks-Green. Papa van het jongetje is Jeremy Meeks, het 34-jarige criminele bendelid dat het internet in vuur en vlam zette met zijn mugshot of arrestatiefoto.

Green was volgens The Sun van plan te bevallen op de luxejacht van haar vader op de Middellandse Zee, waar het gezin daarna nog een half jaar op zou doorbrengen. Voor het zover was, verbleef het koppel eerst nog in Monaco in hun eigen appartement in hetzelfde gebouw waar ook haar ouders een chique penthouse van 8 miljoen euro hebben.

Jeremy Meeks komt uit Californië, waar hij in de wijde regio van Stockton een zware crimineel was. De gangster moest in 2014, na een eerdere gevangenisstraf van negen jaar, zitten voor het bezit van een wapen en weerspannigheid tegen de politie. Twee jaar later, in 2016, kwam hij weer vrij. Hij haalde meteen een miljoenencontract bij een modellenbureau binnen.

Meeks en Green zouden elkaar ontmoet hebben op het filmfestival van Cannes in mei vorig jaar. Meeks deed daar modellenwerk voor Phillip Plein. Hij liet voor Chloe zijn vrouw Melissa zitten, met wie hij een zoon van negen heeft.

We are pleased to announce the birth of our beautiful baby boy Jayden Meeks-Green. 💙 Born May 29th 2018. Mommy and Baby both doing well. We kindly ask to respect our privacy Please. Much love Chloe & Jeremy❤️ Een foto die is geplaatst door null (@chloegreen5) op 07 jun 2018 om 12:08 CEST

💑 @jmeeksofficial Een foto die is geplaatst door null (@chloegreen5) op 12 feb 2018 om 19:10 CET

Without you my year wouldn’t be complete @jmeeksofficial 31.12.17 #Happynewyear #goodbye2017hello2018 ❤️I Love you xxx #newyear #love #happy Een foto die is geplaatst door null (@chloegreen5) op 31 dec 2017 om 14:22 CET