“Harvey Weinstein treft miljoenschikking met zijn slachtoffers” SPS

24 mei 2019

08u26

Bron: ANP 2 Celebrities Harvey Weinstein, de gevallen Hollywoodproducer, zou een schikking hebben getroffen met zijn slachtoffers, het voormalige bestuur van The Weinstein Company en de procureur-generaal in New York. Dat meldt de Wall Street Journal.

Het zou gaan om een bedrag van 44 miljoen dollar (39 miljoen euro), waarvan 30 miljoen naar slachtoffers, voormalig werknemers en hun advocaten gaat. De overige 14 miljoen wordt gebruikt om de juridische kosten te betalen voor de voormalige bestuursleden van The Weinstein Company.

De deal zou zijn gemaakt om een rechtszaak van de procureur-generaal tegen te houden, die Weinstein en zijn voormalige bestuurscollega ervan beschuldigt een gevaarlijke werksituatie te hebben gecreëerd voor hun personeel.

Weinstein moet in september wel nog voor de rechtbank verschijnen in verband met beschuldigingen van vermoedelijk seksueel geweld. Hij werd vorig jaar in verdenking gesteld van een verkrachting in 2013 en van het dwingen van een vrouw tot orale seks in 2006.

Meer dan 80 vrouwen hebben Weinstein beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag, onder hen ook beroemdheden als Ashley Judd, Angelina Jolie en Salma Hayek. De 67-jarige oud-filmproducent ontkent in alle gevallen dat het om seks onder dwang ging.