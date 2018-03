"Hartverscheurend": Ex van Christina Aguilera blijkt gay TDS

23 maart 2018

23u02

Een van de eerste liefdes van Christina Aguilera blijkt op mannen te vallen. Dit onthulde de zangeres in RuPaul's Drag Race, een Amerikaanse talentenjacht voor travestieten. Christina vertelde dat het nummer Infatuation dat ze in 2002 uitbracht, is gebaseerd op deze liefdesbreuk.

"Het was hartverscheurend, omdat ik erachter kwam dat hij meer voor jouw team speelde en niet in de mijne", antwoordde Christina Aguilera op een vraag van een van de dragqueens. De 37-jarige Aguilera noemde niet zijn naam, maar eerder had ze aan MTV News al verteld dat de track ging over haar ex-vriend Jorge Santos met wie ze twee jaar lang dates had.

Christina is sinds februari 2014 verloofd met gitarist Matt Rutler. Ze hebben samen een dochter.