"Hartverscheurend, echt waar": Gilles De Coster verbolgen over wat hij zag in Russische nachtclub KDL

20 juni 2018

11u13

Gilles De Coster is opnieuw in België nadat hij naar het Russische Sochi afzakte om de Rode Duivels aan het werk te zien tegen Panama op het WK voetbal. De presentator van 'De Mol' genoot van de sfeer, maar werd nadien met zijn voeten op de grond gezet toen hij zag wat er in een nachtclub gebeurde.

Gilles trok na de 3 - 0 winst van België naar de bekendste nachtclub van Sochi en wat haar daar zag, vond hij hartverscheurend, vertelt hij op Twitter. "Terug uit Sochi. Fijne, hulpvaardige mensen. Prima organisatie en iedereen doet heel hard zijn best voor de voetbalfans. Onvergetelijke ervaring. Maar helaas ook dit. Na de match, in de bekendste nachtclub van Sochi, zie ik twee mannen hand in hand lopen. Security ziet het ook en grijpt in: twee stoere paramilitaire kleerkastjes staan meteen op, pakken die twee gasten aan de arm, sleuren ze naar de uitgang sleuren en zetten ze buiten. Gewoon. Met een blik van 'ge weet goed genoeg waarom'", schrijft Gilles. "Erger nog dan het feit op zich was de blik in de ogen van die twee jongens. Een soort aanvaarding. Berusting in een verknalde avond. Met een blik van 'we zullen dan maar thuis gaan dansen zeker'. Hartverscheurend, echt waar. 🏳️‍🌈 #LoveIsLove #FifaWorldCup2018".

