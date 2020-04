‘Harry Potter’-ster Rupert Grint wordt vader BDB

10 april 2020

22u31

Bron: Daily Mirror 0 Celebrities De Britse acteur Rupert Grint (31) en zijn vriendin Georgia Groome (28) verwachten binnenkort hun eerste kindje. Het koppel kondigde het nieuws vrijdagavond aan. “De twee zijn dolgelukkig, maar vragen om privacy”, zei de manager van de acteur aan de Britse media.

Rupert Grint werd een wereldwijde ster dankzij zijn rol als Ron Weasley in de acht Harry Potter-films. Sinds 2011 is de acteur samen met Georgia, eveneens een actrice. Ze speelde onder meer films als ‘London to Brighton’ en ‘Angus, Thongs And Perfect Snogging’.

Vorig jaar vertelde Rupert in een interview dat hij klaar is voor een volgende stap in zijn leven. “Ik zie het zitten om me te settelen en binnenkort vader te worden. Of ik m’n zoon Ron zou noemen? Het is een leuke naam, maar ik denk het toch maar niet. Dat past ook niet goed bij Grint”, aldus de acteur.