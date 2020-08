‘Harry Potter’-actrice vertelt hoe ze als 14-jarige verkracht werd SDE

28 augustus 2020

14u47

Bron: The Sun 2 Celebrities Jessie Cave (33), die in de ‘Harry Potter’-filmreeks Lavender Brown speelde, is als 14-jarig meisje verkracht door haar tenniscoach. Dat vertelde ze in de podcast ‘We Can’t Talk About That Right Now’.

Jessie discussieerde met haar zus Bebe over wie de moeilijkste tienerjaren had gehad. “Om eerlijk te zijn: acné en een beugel zijn erg, maar ik denk dat verkrachting wanneer je 14 bent, nog erger is", zei Jessie. “Door je tenniscoach dan nog, iemand die je vertrouwde en die in een machtspositie zat. Ik was fit en ik kon goed overweg met een tennisbal", vervolgde ze. “En toch werd er misbruik van me gemaakt. Maar hij werd naar de gevangenis gestuurd, dus dat is allemaal oké."

“Mijn verkrachting zorgde ervoor dat ik een heel andere adolescentie had dan jij, en ook het begin van m'n twintiger jaren was anders. Nu ik erop terugkijk was ik nog steeds aan het herstellen. Ook op seksueel vlak legde ik een andere weg af dan jij", vertelde de actrice tegen haar zus. “Ik denk dat ik nu - 18 jaar later - pas sommige gevolgen van die periode onder ogen zie. Eigenlijk, hoe meer tijd er passeert - en dit gaat verschrikkelijk klinken - hoe gelukkiger ik ben dat ik een verkrachting had die ... die me niet verwoestte.”

Jessie, die zwanger is van haar derde kindje, besloot dan ook: “Ik denk dat mensen niet genoeg praten over seksueel misbruik en trauma. Er zijn wel degelijk mensen die na zo’n misbruik oké zijn. Er zijn ook mensen die het gebruiken en een manier vinden om ermee te leven en het hun leven niet te laten beheersen.”