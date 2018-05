'Harry Potter'-acteur Matthew Lewis had een magische trouwdag MVO

29 mei 2018

08u00 0 Celebrities Acteur Matthew Lewis (28) is afgelopen weekend getrouwd. Matthew, vooral bekend geworden door de rol als Marcel Lubbermans in de 'Harry Potter'-films, deelde maandag op sociale media een foto van zijn huwelijk met Angela Jones.

"Ik heb niet alleen de Artic Monkeys gemist in Los Angeles, maar nu ook al in Italië, waar ze optraden toen wij er ook waren. In plaats daarvan zijn we getrouwd", grapt hij in het bijschrift.

De verloving was in het najaar van 2016 in Parijs. De twee leerden elkaar kennen in januari van dat jaar tijdens een 'Harry Potter'-evenement in de Universal Studio's in Orlando.

