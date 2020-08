‘Harry Potter’-acteur bekent: “Ik had tientallen jaren een drugsverslaving” BDB

04 augustus 2020

15u54

Bron: ANP 0 Celebrities Jason Isaacs (57), die de rol van Lucius Malfidus vertolkt in de ‘Harry Potter’-films, heeft tientallen jaren een zware drugsverslaving gehad. Dat vertelt de acteur in een interview met The Big Issue.

“Ik ben altijd al gevoelig voor verslavingen geweest”, biecht Isaacs op. “Toen ik zestien was, ruilde ik het drinken al snel om voor een jarenlange liefdesrelatie met drugs.”

Isaacs voelde zich “gebroken” toen hij uiteindelijk meer gaf om zijn drugsgebruik dan om zijn vrienden en familie. “Vlak voordat ik clean werd, bevond ik me op een moment in m'n leven dat het me niet interesseerde dat iedereen die ik kende stierf. Het boeide me gewoon niet”, vertelt hij.

De acteur kreeg zijn eerste alcoholvergiftiging al toen hij amper twaalf was. “De barman leek toen een held, maar hij hoort eigenlijk thuis in de gevangenis. Hij gaf ons een hele fles Southern Comfort (een sterke likeur, red.) die we helemaal leegdronken.”