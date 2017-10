"Hadise schept miljoenen, zonder belastingen te betalen" TK

Bron: TV Familie 1 rv Hadise Celebrities De Vlaamse Hadise (31) uit Mol kennen we allemaal van haar deelname aan Idool en van haar deelname aan het Songfestival met 'Düm Tek Tek'. In ons land is ze echter bijlange na niet zo populair als in Turkije. Daar verdient ze miljoenen, en dat zonder belastingen te betalen.

Hadises carrière speelt zich intussen voornamelijk in Turkije af. Ze verdient er vooral haar brood als 'influencer': met onder meer 6 miljoen volgers op Instagram staan bedrijven te springen om met haar samen te werken. Het is een verbazend lucratieve bezigheid: ze toont producten op haar account in ruil voor dure cadeaus of een fiks bedrag. Volgens TV Familie lopen die op tot 12.000 euro. Pér post.

Haar bekendheid legt haar dus geen windeieren, maar de Turkse overheid wordt er niet rijker van. Hadise weet immers belastingen te ontlopen in het land, waardoor ze intussen al een tweede fraudeonderzoek van de Turkse belastingsdienst aan haar been heeft. Maar het lijkt erop dat ze de belastingen handig weet te omzeilen: "De algemene regel is: als je ergens geld mee verdient, moet je dat bij de belastingen aangeven", legt de financieel expert van TV Familie uit. "'Oók als het over blogs en Instagram gaat. Maar Hadise speelt het slim: officieel is ze nog altijd in België gedomicilieerd. Ze zorgt ervoor dat ze enkel hier belastingen moet betalen, op wat ze in ons land verdient, en dat is een peulschil in vergelijking met wat ze in Turkije vangt. Omdat ze zogezegd minder dan 180 dagen per jaar in Turkije verblijft, moet ze op haar inkomsten daar geen belastingen betalen."

De zangeres balanceert echter op een dun koord. "Ze moet goed opletten dat ze alles netjes regelt, anders kunnen zowel de Turkse als de Belgische staat haar in de problemen brengen. Trouwens, wetten kunnen rap veranderen."

