"Gwyneth Paltrow gaat trouwen in haar vakantiehuis"

20 juni 2018

03u45

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities In de Hamptons, de plek aan de Amerikaanse oostkust waar veel sterren een huis bezitten, gonst het gerucht dat Gwyneth Paltrow aan het eind van de zomer in haar vakantiehuis trouwt met haar verloofde Brad Falchuk.

Volgens een bron zouden de twee elkaar het ja-woord geven na Labor Day, dat op 3 september valt. Dit meldt Page Six.

De krant meldde in april als eerste dat Gwyneths vrijgezellenfeestje zou plaatsvinden in Mexico, wat bleek te kloppen. Begin januari maakte de actrice haar verloving met Brad bekend in haar eigen magazine Goop.