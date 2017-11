"Gruwelijk": Marilyn Manson zwaait met nepgeweer naar toeschouwers TDS

07u58 0 anp Marilyn Manson Celebrities Marilyn Manson had zich zijn terugkeer naar het podium allicht helemaal anders voorgesteld. Tijdens zijn optreden zwaaide de Amerikaanse zanger met een vals semiautomatisch geweer naar zijn toeschouwers. Hij kwam in een storm van kritiek terecht.

5 november was het voor Marilyn Manson eindelijk zover: nadat hij in september zijn been brak, ging hij in San Bernardino in Californië voor de eerste keer weer het podium op.

Daar deed Manson iets wat zijn fans doet gruwelen: hij richtte een vals automatisch geweer op de menigte, en deed alsof hij een regen van kogels zou aflossen. Aan het nepgeweer was evenwel een microfoon bevestigd, waardoor Marilyn zou zingen. Maar het voorval gebeurde op dezelfde dag als de schietpartij in een kerk in Texas, en bovendien op slechts enkele kilometers van de plaats waar op 2 december 2015 veertien mensen omkwamen na een bloedige schietpartij.

"Niet respectloos bedoeld"

Dat zijn actie bij velen kwaad bloed zet, spreekt uiteraard vanzelf. De artiest probeert nu de brokken te lijmen door zijn zwaai met het pistool als een "theateract" te omschrijven in een verklaring.

"In een tijdperk waarin schietpartijen een bijna dagelijkse gebeurtenis zijn geworden was deze theateract een poging om duidelijk te maken hoe makkelijk toegankelijke semi-automatische wapens zijn en hoe genormaliseerd het is geworden", stelt hij. "Mijn kunst is altijd een reactie op de populaire cultuur geweest. Het is mijn manier om mensen te laten nadenken over de vreselijke dingen die er in deze wereld gebeuren. Mijn optreden was niet bedoeld om respectloos te zijn of enige ongevoeligheid te tonen. De microfoon die ik op het podium heb gebruikt werd mij gegeven met de goedkeuring van een politieagent. Mijn empathie gaat uit naar iedereen die is getroffen door het onverantwoordelijke en verwerpelijke misbruik van échte wapen."