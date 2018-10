‘Grey’s Anatomy’-dokter krijgt bakken kritiek nadat ze foute informatie over eierstokkanker deelt: “Dit is hoe fake news zich verspreidt” KD

25 oktober 2018

20u15

Bron: BuzzFeed News 0 Celebrities Ellen Pompeo (48) heeft tijdens ‘The Ellen Show’ foutieve informatie gedeeld over het opsporen van eierstokkanker. De actrice, die een arts speelt in ‘Grey’s Anatomy’, haalt zich hiermee de woede van enkele dokters op de hals.

Ellen Pompeo was te gast in de show van Ellen DeGeneres. De actrice voerde er promo voor haar terugkeer naar ‘Grey’s Anatomy’, de populaire reeks waarin ze dokter Meredith Grey vertolkt. Tijdens een onderdeel van de show, waar een date met de actrice werd geveild ten voordele van onderzoek naar borstkanker, besliste Ellen plots om wat informatie te delen over eierstokkanker.

“Je moet gewoon een simpele echografie ondergaan", zei de tv-ster. Ze beweert dat de kanker zo zichtbaar te zien zou zijn. “Vraag gewoon naar een echografie, want op een andere manier kan je eierstokkanker niet opsporen.” Hoewel ze haar advies goed bedoelde, ging ze zo in tegen de Amerikaanse richtlijnen. Daarenboven moedigde ze de vier miljoen kijkers van het programma aan om hun dokter specifiek te vragen naar de onnodige, dure en mogelijks gevaarlijke behandeling. Er is dan ook geen enkel bewijs dat een echografie zou helpen bij het opsporen van eierstokkanker.

@EllenPompeo @TheEllenShow Ultrasound does not screen for ovarian cancer. You just gave 4 million+ people incorrect medical information. This is exactly how fake medical news spreads. Jennifer Gunter(@ DrJenGunter) link

Jen Gunter, die in het dagelijkse leven arts is, sprak de actrice op Twitter tegen. “Een echografie screent niet op eierstokkanker. Je hebt net meer dan vier miljoen mensen onjuiste medische informatie gegeven. Dit is precies hoe fake news zich verspreidt”, klinkt het. Heel wat andere dokters volgden haar voorbeeld. In een interview met BuzzFeed News zei Jen dat het advies van Ellen mensen het vertrouwen in hun dokters kan laten verliezen. “Ze suggereerde dat dokters ergens met de pet naar gooien”, beweert Jen. “Moest een echografie echt helpen, dan zouden we dat wel gebruiken.”

Absolutely but it was totally unscripted based on an conversation I had just had with someone who had an experience to share a great opportunity for us to get the right facts out there for women https://t.co/1XPH68npWt Ellen Pompeo(@ EllenPompeo) link

De actrice heeft zich op Twitter ondertussen verontschuldigd voor haar blunder. “Ik volgde het script niet. Mijn advies was gebaseerd op een gesprek dat ik net had met iemand. Dit is een goede kans voor ons, vrouwen, om correcte feiten te verkrijgen.”