'Grey's Anatomy'-actrice Ellen Pompeo: "Mijn tegenspeler Patrick Dempsey kreeg meer geld, terwijl ik de hoofdrol had" MVO

07u45 0 EPA Ellen Pompeo Celebrities In een interview met The Hollywood Reporter heeft Ellen Pompeo (48), de ster uit de hitserie Grey's Anatomy, zich uitgelaten over de ongelijke salarissen die de afgelopen jaren zijn uitbetaald bij de show.

"Ze zeiden altijd tegen mij: We hebben jou niet nodig, zolang we Patrick Dempsey aan boord hebben. Terwijl ik Meredith Grey, dus de Grey in Grey's Anatomy was! Ik heb meerdere malen geprobeerd hierover met Patrick te praten, maar dat wilde hij niet," aldus Ellen. Patrick Dempsey speelde de rol van neurochirurg Derek Shepard.

Het interview heeft heel wat losgemaakt in Hollywood. Veel vrouwelijke sterren steunen Ellen via social media, onder meer Debra Messing, bekend als Grace Adler uit de serie Will & Grace. "Dank je wel Ellen Pompeo, voor het delen van je gevoelens en het gevecht dat je hebt geleverd. Dit is een heel belangrijke bijdrage aan de gelijkheid, het respect en de waardigheid waar we naar streven. Ik hoop dat alle televisiezenders en studio's dit lezen en horen."

Ellen was het grondig zat, maar kon niets doen behalve ontslag nemen, en dat wilde ze niet. "Op een gegeven moment was ik het zat en vroeg ik gewoon 5000 dollar meer dan Patrick, puur uit principe. Omdat de show 'Grey's Anatomy' heet en ik Meredith Grey ben! Maar dat wilden ze me niet geven. Ja, ik had er zelf mee kunnen stoppen, maar dat heb ik niet gedaan. Want waarom zou ik weglopen bij iets wat ik geweldig vind, puur en alleen omdat mijn mannelijke tegenspeler meer betaald krijgt? Dat voelde ook niet goed voor mij. Ik laat me niet uit mijn eigen huis wegjagen door een of andere gast, kom op zeg."