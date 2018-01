'Grey's Anatomy'-acteur Jesse Williams wil zijn kinderen vaker zien MVO

08u15 0 Getty Images for GQ Jesse Williams Celebrities 'Grey's Anatomy'-acteur Jesse Williams vindt dat zijn ex-vrouw Aryn Drake-Lee het hem niet makkelijk maakt om zijn kinderen te zien. Na de voor hem teleurstellende feestdagen vraagt hij een Amerikaanse rechtbank de omgangsregeling met zijn kinderen te herzien.

De 36-jarige Amerikaanse acteur, bekend van zijn rol als Dr. Jackson Avery in de Net5-serie, heeft twee kinderen met zijn ex. Ze hebben een dochter Sadie (4) en een zoontje Maceo van twee jaar oud. In rechtbankstukken staat volgens TMZ dat Aryn zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.

Jesse beweert dat hij de kinderen niet met de kerstdagen mocht hebben en dat ze ook op nieuwjaarsdag bij hun moeder moesten blijven. Daarnaast neemt ze nauwelijks de telefoon op als de vader wil facetimen met zijn kinderen. Als het hem wel lukt, beperkt ze de videogesprekken tot een paar minuten. Hij eist nu een normaal schema met twee overnachtingen per week.

Jesse en Aryn leerden elkaar kennen toen hij nog geschiedenisleraar was in New York. Na vijf jaar daten gaven ze elkaar in september 2012 het jawoord. De scheiding werd vorig jaar uitgesproken.