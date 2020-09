‘Gossip Girl’-actrice Leighton Meester bevallen van zoon BDB

11 september 2020

21u44

Bron: ANP 0 Celebrities Acteurs Leighton Meester (34) en Adam Brody (40) hebben een zoontje gekregen. Dat heeft die laatste bevestigd op het videoplatform Twitch.

Brody verklapte vrijdag in een online gamesessie dat hij opnieuw papa is geworden. "Ik heb een zoon. Hij is een droom. Het is mijn droomzoon”, zei hij tegen zijn medespelers. Dat Leighton zwanger was, bleek toen de actrice in april gespot werd met een duidelijk groeiende buik. De twee hebben de zwangerschap echter nooit bevestigd.

De kersverse spruit, wiens naam nog onbekend is, is het tweede kind van het acteurskoppel. Leighton, bekend van ‘Gossip Girl’, en Adam, die in de nillies schitterde in ‘The O.C.’, kregen vier jaar geleden al dochter Arlo Day.

De acteurs hebben elkaar leren kennen op de set van de film ‘The Oranges ‘in 2011. Onlangs hebben ze hun zesde huwelijksverjaardag gevierd. De twee delen weinig over hun privéleven.

