‘Gossip Girl’-acteur dan toch niet vervolgd voor seksueel misbruik TDS

29 juli 2018

09u52

Ed Westwick, vooral bekend als Chuck Bass in 'Gossip Girl', zal niet terechtstaan voor drie beschuldigingen van misbruik.

In twee gevallen is er onvoldoende bewijs, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten. In de derde zaak kon het vermeende slachtoffer niet bereikt worden.

De 31-jarige Westwick werd vorig jaar door drie vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik in 2014. De Gossip Girl-acteur ontkende de aantijgingen direct. Het nieuws kostte Westwick wel zijn baan. Hij was niet meer welkom op de set van de BBC-serie Ordeal by Innocence.