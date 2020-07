‘Gone With The Wind’-actrice Olivia de Havilland (104) overleden SDE

26 juli 2020

19u23

Bron: BBC 23 Celebrities Olivia de Havilland, bekend van onder meer ‘Gone With The Wind’, is op 104-jarige leeftijd overleden. De Hollywoodster stierf zaterdag in haar huis in Parijs.

De Havilland speelde in ‘Gone With The Wind’ uit 1939 de rol van Melanie Hamilton. Ze werd daarvoor genomineerd voor een Oscar, die ze niet won. Later mocht ze alsnog twee keer het beeldje ophalen; in 1946 voor haar rol in ‘To Each His Own’ en in 1949 voor ‘The Heiress’.

Tokyo

De actrice werd in Tokyo geboren op 1 juli 1916. Haar moeder Lilian was actrice, haar vader Walter advocaat. Een jaar later werd haar zusje Joan geboren, die later ook actrice zou worden onder de naam Joan Fontaine. Omdat beide meisjes aan problemen aan de luchtpijp leden, nam hun moeder hen in 1919 mee naar Californië. Hun vader, die een affaire had met de huishoudster, bleef in Japan.

Olivia brak door met haar rol in ‘Captain Blood’, aan de zijde van Errol Flynn. Het klikte zo goed tussen de twee acteurs, dat ze in nog zeven andere films samen zouden spelen, waaronder ‘The Charge of the Light Brigade' en ‘The Adventures of Robin Hood’. Volgens de actrice had vrouwenversierder Flynn haar ten huwelijk gevraagd, maar weigerde ze dat omdat hij al getrouwd was.

Vete

Tussen Olivia en Joan boterde het niet. Ze zouden zelfs een legendarische vete koesteren. Volgens biograaf Charles Higham omdat Olivia haar jongere zusje niet kon accepteren én omdat Joan het gevoel had dat hun moeder Olivia boven haar verkoos. Toen Joan in 1942 een Oscar voor Beste Actrice won, weigerde ze om haar zus - die ook genomineerd was - te erkennen. De ruzie eindigde pas in 2013, toen Joan stierf. “Ik trouwde eerst, ik won de Oscar voor Olivia, en als ik eerst zal sterven, zal ze ongetwijfeld razend zijn omdat ik haar op dat vlak ook versloeg", sneerde de jongere zus enkele jaren eerder.

‘De Havilland Law’

Olivia heeft trouwens voor een grote doorbraak in de filmwereld gezorgd. Ze wilde meer serieuze rollen spelen, maar ondervond tegenwind van filmmaatschappij Warner. Ze voegden een extra regel aan haar contract toe waardoor ze een boete zou moeten betalen als ze een rol weigerde. Maar Olivia liet zich niet doen en daagde haar werkgevers voor de rechtbank. Ze won en sindsdien bestaat er zoiets als de De Havilland Law, waardoor filmstudio’s niet zoveel controle over hun acteurs kunnen uitoefenen. “Er werd me verteld dat ik nooit meer zou werken, of ik nu verloor of won", zei ze daar later over. “Maar toen ik won, waren ze onder de indruk en koesterden ze geen wrok meer.”