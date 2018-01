'Golden Girl' Betty White (96) onthult haar verrassende geheim voor een lang leven kv

23u37

Bron: ANP, Parade 0 Evan Agostini/Invision/AP Celebrities Actrice Betty White viert deze maand haar 96ste verjaardag. Aan het magazine Parade vertelt de ster uit Golden Girls, de serie die in de jaren tachtig populair was, dat ze zo vitaal is door haar liefde voor honden en wodka. "Waarschijnlijk in die volgorde," voegt ze eraan toe.

Op de vraag of er nog iets op haar 'bucket list' staat, is het antwoord stellig: “Robert Redford”. Het is geen geheim dat White al jaren een oogje heeft op de acteur. “Maar het lukt nooit, ik probeer het elk jaar,” grapt ze. White heeft nog nooit het genoegen gehad om met Redford samen te werken en zelfs een ontmoeting is er nog niet van gekomen, maar de actrice is nog lang niet van plan om met pensioen te gaan.

White is al 75 jaar als actrice aan het werk in Hollywood, en als het aan haar ligt, blijft dat nog wel even zo. "Ik hou van werken," zegt ze dan ook. "En ik stop pas als ze me niet meer vragen."

De actrice zegt in het interview een hekel te hebben aan klagende mensen. "Dat is zonde van je tijd", vindt ze. "Je moet van het leven genieten en als je goed zoekt, is er altijd wel iets om blij van te worden."