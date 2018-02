"Goede god, ik heb prostaatkanker": Britse komiek Stephen Fry getuigt over zijn strijd TDS

23 februari 2018

14u06

Bron: Youtube 0 Celebrities Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen, maar toch heerst er rond de ziekte nog een taboesfeer. Met zijn moedige getuigenis op Youtube, wil d e Britse komiek, schrijver, en presentator Stephen Fry (60), o.a. bekend van 'A Bit of Fry & Laurie', dat doorbreken.

"De afgelopen twee maanden kreeg ik af te rekenen met een nogal ongewenst en onvoorzien avontuur. Het spijt met ik dat er tot nu niet over heb kunnen praten, maar nu ben ik hier om uit te leggen wat er met me aan de hand is geweest", begint Fry zijn aankondiging.

De komiek kreeg de diagnose na een medische check-up. Op een MRI-scan werd de ziekte ontdekt. Fry kon kiezen: stralingstherapie of een operatie. Hij koos voor de ingreep, die vorige maand met succes werd uitgevoerd. Volgens Fry is “alles goed verlopen” en zijn de artsen erin geslaagd de agressieve kankergezwellen te verwijderen.

Lees verder onder de foto.

"Ik heb mijn leven gered met deze vroege ingreep", zegt hij. "Dus ik dring er bij jonge mannen op aan om na te denken over het controles. Ik kan je niet vertellen hoe gelukkig ik ben. Kanker is een woord dat blijft hangen. Heel de tijd ging het door mijn hoofd: "Goede god! Ik heb kanker." Het is niet de bedoeling dat je kanker krijgt en ik weet dat het een cliché is, maar je denkt nooit dat het jou zal overkomen. Kanker lijkt een ziekte die andere mensen overkomt.”

Fry voegde ook nog toe: "Als je een man bent, is er een grote kans dat je het vroeg of laat zult krijgen. Het is dus de moeite waard om je laten controleren. Zorg dat je wordt getest en volg het advies van je arts op."