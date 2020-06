‘Glee’-ster reageert op heisa rond Lea Michele: “Het leidt af” SDE

26 juni 2020

16u04

Bron: Metro UK 1 Celebrities Enkele weken geleden belandde ‘Glee’-actrice Lea Michele (33) in het oog van de storm toen ze door een collega van racistisch gedrag beschuldigd werd. Het hoeft dus niet te verwonderen dat zowat alle acteurs uit de reeks gevraagd worden om hun mening over de zaak te geven. Zo ook Matthew Morrison (41), die leerkracht Schuester speelde.

Lea Michele werd door haar collega Samantha Ware (28) beschuldigd van racistisch gedrag. “Weet je nog hoe je van mijn eerste televisieoptreden een hel maakte?”, schreef de actrice, die te zien was in het zesde seizoen van ‘Glee’, op sociale media. “Want ik zal het nooit vergeten. Ik geloof dat je aan iedereen vertelde dat je in m’n pruik zou kakken, als je de kans kreeg. Die opmerking en nog een aantal zeer agressieve dingen die je hebt gezegd, deden me twijfelen of ik mijn acteercarrière in Hollywood wel moest doorzetten.” Michele bood haar excuses aan, maar het kwaad was al geschied. Steeds meer collega’s getuigden over haar divagedrag en slechte karakter.

Toen acteur Matthew Morrison, die jarenlang leraar Schuester speelde in de reeks, in het radioprogramma ‘FUBAR Radio’s Access All Areas’ verscheen, werd hem uiteraard naar de affaire gevraagd. Veel wilde hij echter niet lossen. “Ik denk eerlijk gezegd dat dit afleidt van de belangrijkere onderwerpen die nu over de tongen gaan. Het is een beetje ‘ah’", haalt hij de schouders op. “Je moet er gewoon op letten dat je een goed en aangenaam persoon bent om mee om te gaan. Dat is al wat ik hierover ga zeggen."

