'Glee'-ster komt uit de kast dankzij Ariana Grande MVO

24 april 2018

13u30 0 Celebrities "Ariana Grande's laatste liedje is meer gay dan ik, en het is geweldig!" Met die woorden kwam 'Glee'-acteur Kevin McHale deze week uit de kast op Twitter. Fans over de hele wereld feliciteren hem omdat hij eindelijk die stap heeft gezet.

Het gebaar van de acteur die rolstoelpatiënt Artie speelde in de hitserie 'Glee', was eerder subtiel, maar het is zijn gevolg niet ontgaan. McHale adresseerde zijn geaardheid voor de eerste keer. Dat gebeurde nadat enkele geruchten over een eventuele relatie met zijn co-ster uit de miniserie 'When We Rise', Austin McKenzie, de kop op staken.

McHale leek die vermoedens al een tijdje te bevestigen, door foto's van zichzelf en Austin te posten op Instagram. Fans verwachten dan ook dat hij ook zijn relatie binnenkort officieel zal aankondigen.

Met het liedje bedoelt hij 'No Tears Left To Cry' van Ariana Grande, die in het nummer zingt over het tegengaan van haat. Ze verwijst bovendien ook naar de aanslag tijdens haar concert in Manchester. "De boodschap is hoopvol", klinkt het bij de zangeres, die hoopt om nog vele anderen te inspireren met haar muziek.

#NoTearsLeftToCry is gayer than me and I ACCEPT. Ty @ArianaGrande. Kevin McHale(@ druidDUDE) link

#mycoachella Een foto die is geplaatst door null (@kevinmchale) op 14 apr 2018 om 07:09 CEST