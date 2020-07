‘Glee’-collega’s rouwen om Naya Rivera na uren te hebben gewaakt aan de waterkant: “Rust in vrede, lieve engel” Melissa Van Ostaeyen

14 juli 2020

09u32 2 Celebrities De grootste vrees van haar fans, vrienden en familie is werkelijkheid geworden: Kevin McHale waakten gisteren bij het meer, waar ze hand in hand met de familie van Naya naast het water stonden te wachten op meer nieuws. De grootste vrees van haar fans, vrienden en familie is werkelijkheid geworden: Naya Rivera werd gisteren dood teruggevonden in Lake Piru . Ze werd 33 jaar. De ‘Glee’-actrice wordt duidelijk ook gemist door haar collega’s uit de populaire serie. Zij trokken naar sociale media om hun rouw met de wereld te delen. Chris Colfer, Amber Riley, Heather Morris en

Chris Colfer, die de hoofdrol van Kurt Hummel vertolkte, postte een lang statement op Instagram. “Hoe kan je al je liefde en respect voor iemand in één post vatten?”, vraagt hij zich af. “Hoe kan je een decennium van vriendschap en gelach alleen in woorden omschrijven? Als je bevriend was met Naya Rivera, dan kan je dat simpelweg niet. Haar intelligentie en humor kenden geen gelijke. Haar schoonheid en talent waren niet van deze wereld. Ze sprak krachtige waarheden met gratie en finesse. Ze kon een slechte dag veranderen in een geweldige dag door één opmerking. Ze inspireerde mensen en maakte hen vrolijk zonder te proberen. Close met haar zijn was een grote eer, maar ook een veilige plek. Naya was er eentje uit de duizend en dat zal ze altijd zijn. Ik stuur al mijn liefde naar haar fantastische familie en haar prachtige zoon.”

Darren Criss, die vanaf het tweede seizoen in de huid van Kurts vriendje Blaine Anderson kroop, herdenkt Naya op Twitter. “Ze was een durver. Ze was brutaal. Ze was enórm plezant”, schrijft hij. “Naya maakte me aan het lachen zoals niemand anders op de set dat kon. Dat zeg ik al sinds de eerste dag dat we samenwerkten en ik blijf er nog altijd bij. Haar speelse zin voor humor bracht altijd een glimlach op mijn gezicht.”

“Ze speelde volgens haar eigen regels”, gaat hij verder. “Ze had een onbezonnenheid die me inspireerde. Ik hield ook van haar stem en liet geen kans passeren om haar te horen zingen. Ik denk dat ze nog meer talent had dan we ooit hebben geweten. Het ontroerde me altijd al hoe goed ze voor haar familie en vrienden zorgde. Ze is verschillende keren voor mij in de bres gesprongen toen ze dat eigenlijk niet hoefde. Ik was toen dankbaar voor haar vriendschap, en dat ben ik nu nog altijd.”

“Zelfs nu ik hier zit, vol onbegrip, worstelend om het te begrijpen, brengt de gedachte aan haar nog altijd een glimlach met zich mee. Dat was haar talent. En het is een talent dat nooit weg zal gaan. Rust in vrede, jij wilde, hilarische, beeldschone engel."

Lea Michele, die één van de grootste rollen in ‘Glee’ op zich nam - die van Rachel Berry - deelde een zwart-wit-foto van Naya op Instagram. Ze deelde ook eentje van haar ex-verloofde, Cory Monteith, die exact zeven jaar voor Naya het leven liet. Verder gaf ze geen tekst of uitleg. De actrice kreeg eerder veel kritiek op haar stilzwijgen rond de verdwijning van Naya.

Jane Lynch, die de rol van turnleerkracht Sue Sylvester speelde en daardoor vaak op de set stond met Naya (zij vertolkte een cheerleader), herinnert zich een krachtige vrouw. “Rust zacht, Naya. Je was een kracht van de natuur. Liefde en vrede aan je familie.”

Kevin McHale, die de rol van Artie Abrams speelde, noemde Naya zijn ‘Snixxx’, een koosnaampje van op de set. “Ik kan me echt geen wereld voorstellen zonder jou”, schrijft hij bij een foto van hen samen.

Alex Newell, die Unique Adams speelde, heeft ‘een gebroken hart’. Hij herinnert zich de dagen op de set met Naya nog goed. “We lachten veel samen. Ze was zo’n geweldige performer en toch nog steeds lief en luchtig als persoon. Josey, je bent geliefd door alle mensen die je moeder graag hebben gezien! Mijn gedachten en gebeden zijn bij haar familie. Rust nu, lieve engel.”

Josh Sussman had een terugkerend rolletje als de nerdy Jacob Ben Israel. “Naya, je gaat zo hard gemist worden”, schrijft hij naast een gebroken hartje.

Nene Leakes speelde coach Roz Washington. Ze voelde zich als een ‘grote zus’ van Naya. “Ik was aan het bidden voor een mirakel. Ik wilde zo graag dat je naar huis kwam. Dit doet pijn! Ik hou de herinneringen aan je vast in mijn hart en zal nog vaak terugdenken aan de mooie tijden die we hadden op de set.”

Stilzwijgen

‘Glee’-collega’s Heather Morris en Amber Riley hebben nog niet gereageerd op het overlijden van Rivera. Heather trok samen met de familie van Naya naar Lake Piru om haar te zoeken. Ze speelde jarenlang het liefje van Naya in de serie en de twee waren erg close. Amber haalde gisteren uit naar agressieve fans van Rivera, die ‘Glee’-sterren probeerden aan te zetten tot reageren. “Toon een beetje respect”, zei ze toen. “Wij zijn niemand een schouwspel van rouw verschuldigd. Wat nu gebeurt is écht en hartverscheurend. Focus je maar op Naya en haar familie. Wij doen er op dit moment niet toe.”

Het is al de derde keer dat de cast afscheid moet nemen van een collega. In 2013 werd Cory Monteith (Fin Hudson) dood teruggevonden in zijn hotelkamer na een overdosis. In 2017 stapte Mark Salling (Noah Puckerman) uit het leven. De miserie rondom de cast wordt ook wel de ‘vloek van Glee’ genoemd.

