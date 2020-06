‘Glee’-actrice Samantha Ware doet boekje open over pesterijen van collega Lea Michele: “Ze dreigde me te laten ontslaan” LOV

12 juni 2020

17u33

Bron: Variety 0 Celebrities ‘Glee’-actrice Samantha Ware (28) heeft voor het eerst een interview gegeven over de ‘Glee’-actrice Samantha Ware (28) heeft voor het eerst een interview gegeven over de onthullingen die ze deed rond collega-actrice Lea Michele (33). Ware legt uit waarom ze besloot om niet langer te zwijgen.

“Als je #BlackLivesMatter tweet, zou dat betekenen dat je begrijpt wat die hashtag betekent, maar het is duidelijk dat dit niet het geval is”, vertelde de actrice donderdag aan Variety. “Weet Lea zelfs wat een micro-agressie is? Ik weet het niet. Haar verontschuldiging bevestigde alleen maar dat ze niets heeft geleerd.”

Ware verduidelijkt dat ze Michele geen racist noemt, maar dat ze gelooft dat de Broadway-ster “lijdt aan een symptoom van het leven in een industrie die is toegesneden op witte mensen.” Ze zegt dat spanning op de set al vanaf haar eerste dag begon. “Het was nadat ik mijn eerste optreden had gegeven dat het begon. Negeren, staren, blikken werpen, opmerkingen geven onder haar adem, passief-agressieve handelingen”, vertelt Ware.

Ontslag

Ze herinnerde zich ook een afzonderlijk incident waarbij Michele haar naar verluidt zou hebben berispt omdat ze gek aan het doen was op de set terwijl de camera niet op haar gericht was. “Ze wachtte tot de scène voorbij was en stopte halverwege het podium en maakte een ‘kom hier’-gebaar, zoals een moeder tegen haar kind doet”, beweert Ware. “Ik zei ‘nee’, en toen besloot ze me te bedreigen. Ze zei dat ze Ryan Murphy, producer van de show, zou bellen om me te ontslaan.”

Het divagedrag van Michele werd door heel wat mensen tussen de vingers gezien. “Lea’s gedrag was niets nieuws”, zegt ze. “Ik herinner me dat toen ik er voor het eerst iets over zei, niemand iets deed. Ze haalden hun schouders op en zeiden: ‘zo is ze’. Zo hielden ze haar gedrag in stand.”

Michele verontschuldigde zich na de tweet van Ware. Een bron vertelde aan Page Six dat Michele rechtstreeks contact had opgenomen met Ware om zich te verontschuldigen. De actrice, die momenteel zeven maanden zwanger is, schreef: “Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iemand heb veroordeeld op basis van achtergrond of huidskleur, maar dat is het punt ook niet. Blijkbaar heb ik er mensen mee gekwetst”, schreef ze. “Ik heb naar de kritiek geluisterd en ik leer. Het spijt me heel erg, maar ik zal hier in de toekomst beter van worden.”

