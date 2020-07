‘Glee’-actrice Naya Rivera verdwijnt tijdens mysterieuze boottocht met zoontje Redactie

09 juli 2020

09u05

Actrice Naya Rivera, vooral bekend dankzij haar rol in hitserie 'Glee', is vermist. De 33-jarige Rivera verdween gistermiddag tijdens een boottochtje met haar zoontje Josey (4) op Lake Piru, een groot stuwmeer in Californië.

De politie trof het jongetje alleen aan in de boot. Hij vertelde dat zijn moeder in het water was gesprongen, maar niet meer terug was gekomen, meldt TMZ. De lokale autoriteiten zijn een grote zoekactie gestart. Er zijn onder meer duikers ingezet die in het meer zoeken naar de actrice, ook wordt er met helikopters naar haar gezocht.

De actrice speelde in de serie, die tussen 2009 en 2015 werd uitgezonden, de rol van Santana Lopez.

Josey is ondertussen veilig bij familie ondergebracht. Rivera kreeg het jongetje samen met haar ex-man Ryan Dorsey. De twee begonnen in 2014 een relatie, en huwden nog in datzelfde jaar - opvallend genoeg op dezelfde dag waarop Naya eigenlijk met rapper Big Sean had moeten trouwen. In november 2016 vroeg de actrice de scheiding aan, om dat amper elf maanden later opnieuw af te blazen. In november 2017 liep het echter mis: Rivera werd aangeklaagd voor huiselijk geweld, nadat ze Dorsey geslagen had in z'n gezicht. Op vraag van Dorsey werd die aanklacht later ingetrokken. In december 2017 vroegen ze opnieuw de scheiding aan, om die in juni 2018 effectief te finaliseren.