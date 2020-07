‘Glee’-actrice Naya Rivera verdwijnt tijdens mysterieuze boottocht met zoontje: “Mama kwam niet terug” SDE

09 juli 2020

09u05 84 Celebrities Actrice Naya Rivera, vooral bekend dankzij haar rol in hitserie ‘Glee’, is vermist. De 33-jarige Rivera verdween gistermiddag tijdens een boottochtje met haar zoontje Josey (4) op Lake Piru, een groot stuwmeer in Californië.



“Ongeveer drie uur nadat ze de kade hadden verlaten, ontdekte een andere schipper op het stuwmeer de drijvende boot, met het slapende zoontje aan boord”, vertelt kapitein Eric Buschow van het Ventura County Sherrif’s Office. “Ze hebben contact opgenomen met de autoriteiten, waarna een onderzoek begon. Sindsdien zijn we actief op zoek naar de moeder.” Er zijn onder meer duikers ingezet die in het meer zoeken naar de actrice, ook wordt er met helikopters naar haar gezocht, al werd de zoekactie woensdagavond tijdelijk opgeschort vanwege de invallende duisternis.

“Er zijn aanwijzingen dat ze inderdaad in het meer gegaan is", zegt Buschow. “Het zoontje vertelde dat hij gezwommen heeft met z'n moeder en dat hij terug naar de boot ging, maar z'n moeder niet. We weten dat de jongen een reddingsvest aan had. We hebben een ander reddingsvest voor volwassenen teruggevonden op de boot." Veel meer zijn de agenten voorlopig niet te weten gekomen: “Het is een uitdaging om een vier-jarige te interviewen. We vertrekken vanuit het idee dat ze in het water is gegaan en dat we haar nog niet hebben kunnen lokaliseren. Het kan ook om verdrinking gaan. Het is een groot waterreservoir, diep. Dit soort dingen gebeuren", voegt de agent er nog aan toe. “De grootte van het reservoir brengt ook uitdagingen met zich mee, zeker wat betreft zichtbaarheid. Ik heb bijvoorbeeld nog geen details over de diepte van de plek waar de boot werd gevonden, of de omstandigheden daar."

Josey is ondertussen veilig bij familie ondergebracht. Rivera kreeg het jongetje samen met haar ex-man Ryan Dorsey. De twee begonnen in 2014 een relatie, en huwden nog in datzelfde jaar - opvallend genoeg op dezelfde dag waarop Naya eigenlijk met rapper Big Sean had moeten trouwen. In november 2016 vroeg de actrice de scheiding aan, om dat amper elf maanden later opnieuw af te blazen. In november 2017 liep het echter mis: Rivera werd aangeklaagd voor huiselijk geweld, nadat ze Dorsey geslagen had in z'n gezicht. Op vraag van Dorsey werd die aanklacht later ingetrokken. In december 2017 vroegen ze opnieuw de scheiding aan, om die in juni 2018 effectief te finaliseren.

De actrice speelde in ‘Glee’, die tussen 2009 en 2015 werd uitgezonden, de rol van Santana Lopez.