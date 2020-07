‘Glee’-actrice Naya Rivera dood teruggevonden Redactie

13 juli 2020

20u25

Bron: AD 0 Celebrities Het lichaam van Naya Rivera (33) is vandaag gevonden in Lake Piru. De actrice, die bekend is van haar rol als Santana Lopez in de populaire serie ‘ Glee’, raakte vermist tijdens een boottocht met haar zoontje. Het is de derde keer dat de cast van de in 2015 gestopte tv-serie een prominente collega verliest.

Waar veel fans bang voor waren, is uitgekomen. Het lichaam dat eerder deze avond werd teruggevonden bij Lake Piru, is wel degelijk dat van actrice Naya Rivera. Dat bevestigt de lokale sheriff aan TMZ. Om 23u volgt er nog een persconferentie.

Wrang genoeg is het exact zeven jaar geleden dat ‘Glee’-collega Cory Monteith overleed. Hij stierf op een hotelkamer aan een overdosis drank en drugs.

Actrice Naya Rivera is woensdag overleden tijdens een uitje op een meer in Californië. Ze laat een 4-jarig zoontje achter. Rivera zou de boot rond 13.00 uur lokale tijd gehuurd hebben om op een stuwmeer ten noorden van Los Angeles te varen met haar kind. Enkele uren laten kreeg de politie melding van een jongen die alleen sliep op een boot. Zijn verklaring was dat hij en zijn moeder waren gaan zwemmen, maar dat ze niet terugkeerde naar de boot.

In een persconferentie 's avonds kondigde de politie aan een reddingsactie te hebben opgestart. Zowel met duikers als helikopters werd gezocht naar Rivera. Vermoedelijk gaat het om een verdrinkingsdood.

Volgens politiewoordvoerder Eric Buschow had het zoontje een reddingsvest om. Een grotere reddingsvest voor volwassenen werd in de boot gevonden. “We doen ons best het jonge kind te ondervragen en meer details te krijgen. Maar dat is natuurlijk lastig.”

Rivera kreeg haar zoontje samen met acteur Ryan Dorsey, waar ze in 2014 mee trouwde. In 2018 zijn de twee gescheiden. Agenten hebben het ongedeerde kind ondergebracht bij familieleden. Op de fatale dag plaatste de actrice nog een foto met haar knuffelende zoontje op Twitter. Met als tekst erbij: ‘Alleen wij tweetjes’.