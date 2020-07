‘Glee’-actrice Naya Rivera dood teruggevonden: “Nog net genoeg energie om haar zoontje te redden” SDE

13 juli 2020

20u25 414 Celebrities Het lichaam van Naya Rivera (33) is vandaag gevonden in Lake Piru. Dat liet TMZ eerder deze avond weten, maar werd nu ook bevestigd in een persconferentie. De actrice, die bekend is van haar rol als Santana Lopez in de populaire serie ‘ Glee’, raakte vermist tijdens een boottocht met haar zoontje. Het is de derde keer dat de cast van de in 2015 gestopte tv-serie een prominente collega verliest. Haar overlijden zou het gevolg zijn van een tragisch ongeval.



Waar veel fans bang voor waren, is uitgekomen. Het lichaam dat eerder deze avond werd teruggevonden bij Lake Piru, is wel degelijk dat van actrice Naya Rivera.

“Gebaseerd op de locatie waar het lichaam gevonden is, de fysieke karaktertrekken, de kledij en het gebrek aan andere vermiste personen, zijn we ervan overtuigd dat de persoon die we vandaag hebben gevonden Naya is", bevestigde sheriff Bill Ayub maandagavond tijdens een persconferentie. “Het water waar ze gevonden is, is 10 tot 18 meter diep en dichtbegroeid. Er is geen enkele indicatie dat het om kwaad opzet zou gaan of om zelfmoord", voegde hij eraan toe. Het lichaam van Rivera bevindt zich momenteel in Ventura, waar een autopsie zal worden uitgevoerd. Door middel van tandheelkundige gegevens zal onomstotelijk vastgesteld kunnen worden dat het wel degelijk om de ‘Glee’-actrice gaat - iets waar de autoriteiten niet aan twijfelen.

Zoontje gered

De actrice overleed vorige week woensdag tijdens een uitje op een meer in Californië. Ze laat een 4-jarig zoontje achter. Rivera zou de boot rond 13.00 uur lokale tijd gehuurd hebben om op een stuwmeer ten noorden van Los Angeles te varen met haar kind. Enkele uren laten kreeg de politie melding van een jongen die alleen sliep op een boot. “De jongen verklaarde dat hij was gaan zwemmen met z'n moeder. Ze hielp hem opnieuw de boot op", legde Ayub nu uit. “Ze duwde hem langs achteren het dek op. Hij keek om en zag haar in het water verdwijnen."

In een persconferentie woensdagavond kondigde de politie aan een reddingsactie te hebben opgestart. Zowel met duikers als helikopters werd gezocht naar Rivera. De politie vermoedt nu dat ze de hele tijd op dezelfde plek is gebleven - een plek waar ook intensief gezocht werd nadat er FaceTime-filmpjes van opdoken. “We geloven dat ze de hele tijd in de omgeving was waar ze ging zwemmen. Er bevindt zich daar een lege kloof in het meer, waar ook heel veel begroeiing is. Dat maakte het moeilijk voor de duikers, maar we hebben ons wel op die locatie gefocust. We geloven dat ze vast kwam te zitten in de begroeiing, en nu kwam bovendrijven, bij het wateroppervlak. Ze zag eruit alsof ze al enkele dagen in het water lag.” Over wat er precies met Naya gebeurde, kan de sheriff voorlopig alleen maar speculeren. “Er zijn erg veel stromingen in het meer, vooral in de namiddag. De boot was niet verankerd, dus we vermoeden dat hij weg begon te drijven. Ze had nog net genoeg energie om haar zoon te redden, maar niet zichzelf.”

Hoewel het meer vooral gebruikt wordt voor activiteiten met boot, bevestigde de sheriff dat het toegelaten is om er te zwemmen - ondanks de sterke stromingen.

Inham

Eerder deze avond werd duidelijk dat er een lichaam geborgen werd. “Bij het eerste licht deze ochtend zijn verschillende teams met boten en duikers op het meer gaan zoeken”, zegt politiewoordvoerder Eric Buschow. “Zij hebben het drijvende lichaam ontdekt." Het lichaam werd vlakbij een inham ontdekt. Of dat dezelfde is die op een foto staat die Rivera naar haar familieleden stuurde, is nog onduidelijk. “Het is een locatie waar we erg intensief gezocht hebben omdat we geloven dat ze daar voor het laatst in het water is gezien", klinkt het.

De familie van Rivera, die de zoekacties van dichtbij volgde, was maandag aanwezig toen het lichaam geborgen werd. “Het is erg tragisch voor hen geweest, en een rollercoaster van emoties”, zegt Buschow. “Ontdekken dat ze vermist is, en dan dag na dag in onwetendheid wachten. Hopelijk zorgt dit toch voor een gevoel van afsluiting."

Tragisch ongeval

Rivera kreeg haar zoontje Josey samen met acteur Ryan Dorsey, waar ze in 2014 mee trouwde. In 2018 zijn de twee gescheiden. Agenten hebben het ongedeerde kind ondergebracht bij familieleden. Op de fatale dag plaatste de actrice nog een foto met haar knuffelende zoontje op Twitter. Met als tekst erbij: ‘Alleen wij tweetjes’.

Wrang genoeg is het exact zeven jaar geleden dat ‘Glee’-collega Cory Monteith overleed. Hij stierf op een hotelkamer aan een overdosis drank en drugs. Ook acteur Mark Salling overleed al. In 2018 pleegde hij op 35-jarige leeftijd zelfmoord, in afwachting van een rechtszaak rond het bezit van kinderporno.

Reacties

Ondertussen druppelen de eerste reacties op het overlijden van Naya binnen. “Rust zacht, Naya. Wat een kracht had je", schreef Jane Lynch, die samen met Naya in ‘Glee' speelde, op sociale media. “Liefde en vrede aan je familie.” Ook collega’s Josh Sussman en Max Adler reageerden al. “Naya, je zal zo gemist worden”, schreef Sussman, terwijl Adler koos voor een verzameling droevige emoji’s.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.

