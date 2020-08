‘Glee’-actrice Lea Michele bevallen van een zoontje JV

24 augustus 2020

11u07 0 Celebrities Actrice Lea Michele (33) is bevallen van een zoontje. De voormalige Glee-ster en haar echtgenoot, Zandy Reich, verwelkomen hun eerste kindje.

Michele en Reich zijn de kersverse ouders van hun eerste zoontje. Zijn naam is nog niet bekend, maar een bron vertelt aan People dat “iedereen gezond is en dat ze buitengewoon dankbaar zijn.” De 33-jarige ‘Glee’-actrice kondigde in mei aan dat ze zwanger was van haar eerste kindje. Ze deelde op Instagram een foto van haar babybuik met de boodschap “Ik ben zo dankbaar”.

Als het aan Michele ligt, is dit zeker niet hun laatste kindje. “Ik hoop dat ik er tien krijg, als dat fysiek mogelijk is. Het lijkt me fantastisch om moeder te worden”, vertelde ze vorig jaar nog in een interview met Men’s Health.

De actrice vormt al drie jaar een koppel met zakenman Zandy Reich. Na hun verloving in 2018, stapten de twee in maart 2019 in het huwelijksbootje. Ze huwden tijdens een intieme ceremonie met vrienden en familie in Californië.

