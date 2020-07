‘Glee’-actrice Heather Morris wil helpen met zoektocht naar Naya Rivera SDE

Bron: ANP 0 Celebrities Heather Morris (33) wil maar wat graag mee helpen zoeken naar het lichaam van haar vermiste ‘Glee’-collega Naya Rivera (33). Dat heeft de actrice op Twitter laten weten. Rivera verdween woensdagmiddag na een boottochtje op Lake Piru.

Heather stuurde via Twitter een berichtje naar de Ventura County Sherrif’s Office, met de vraag of ze samen met haar vrienden kon helpen bij de zoektocht naar haar ‘Glee’-collega, Naya Rivera. “Mijn naam is Heather Morris", begon de actrice haar bericht. “Ik ben een erg goede vriendin van Naya en haar collega. Ik probeer om een zoektocht te voet op poten zetten samen met een groep vrienden. Ik begrijp dat jullie team alles doet wat mogelijk is maar we voelen ons hulpeloos en machteloos en willen graag op enige manier een bijdrage leveren", voegt Heather eraan toe.

De 33-jarige Heather speelde jarenlang met Naya in de hitserie ‘Glee’ en raakte zodoende goed bevriend met haar. Heathers personage Brittany S. Pierce trouwt in het zesde en laatste seizoen met Santana Lopez, de rol van Naya. Zoekteams zijn al sinds woensdag met man en macht op zoek naar Naya. De autoriteiten gaan ervan uit dat de actrice niet meer leeft.

