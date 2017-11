"Gijzeling aan de gang": politie omsingelt huis Tyrese Gibson TDS

19u49

Bron: Facebook 0 EPA Celebrities De politie heeft het huis van Tyrese Gibson vandaag - maandag - omsingeld, nadat hij op de sociale media zelf beelden had verspreid van een man die hij gegijzeld hield. De politie kreeg verschillende oproepen binnen, en snelden ter plaatse.

De Afgelopen tijd liet Tyrese steeds vaker van zich horen, vooral via uitspattingen op de sociale media. De bitsige juridische strijd met ex-vrouw Norma, de moeder van zijn dochter Shayla (10), kwam geregeld aan bod. Dit keer was het bericht echter van een heel andere orde: Tyrese postte zorgwekkende beelden van een man die in zijn ondergoed in zijn huis ligt. Het slachtoffer is vastgebonden en gemuilkorfd, terwijl de acteur rustig van een portie noedels zit te genieten. Gibson heeft de beelden via zijn Facebookpagina gedeeld.

Geen vrienden

De man in kwestie is komiek Michael Blackson, geen al te beste vriend van Tyrese. In zijn laatste uitbarstingen op de sociale media maakte Tyrese hem recent nog compleet met de grond gelijk. De politie van Los Angeles kreeg tientallen telefoontjes van mensen die de beelden voorgeschoteld kregen op Instagram, en snelden ter plaatse. Er werd gedacht dat de acteur de komiek gegijzeld hield uit wraak.

Echt?

Toen de politie van Los Angeles wou onderhandelen met de bewakers van Tyrese, kwam echter aan het licht dat de hele gijzeling nep was. De video bleek opgezet spel te zijn tussen de professionele grapjas en de acteur. Dat ze ondanks de harde woorden van Gibson dus wel degelijk door één deur kunnen, bewijzen ze zo zelf. Tot grote opluchting van velen. Al kunnen anderen de grap veel minder smaken.