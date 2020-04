“Gigi Hadid en Zayn Malik verwachten eerste kind” TDS

29 april 2020

06u17

Bron: TMZ 0 Celebrities Gigi Hadid (25) en Zayn Malik (27) worden voor het eerst ouders. Het model zou al zo’n twintig weken zwanger zijn. Het is niet duidelijk of Gigi en de voormalig One Direction-zanger al weten of ze een jongetje of meisje krijgen. Dat meldt TMZ.

Sinds februari vormen Zayn Malik en Gigi Hadid weer officieel een koppel, en nu zou hun liefde dus al bezegeld worden met de komst van een eerste kindje. “Gigi houdt haar geheim al een paar maanden dicht binnen haar familie en vriendenkring,” klinkt het. “Het koppel en hun families zijn dolgelukkig.” Zayn en Gigi zitten momenteel samen in quarantaine op de boerderij van de Hadid-familie in Pennsylvania. Eerder deze week deelde Hadid nog foto’s met Malik en haar zus Bella (23) op Instagram, om haar verjaardag te vieren.

Knipperlichtrelatie

De Britse Zayn en de Amerikaanse Gigi werden in november 2015 een koppel. In maart 2018 gingen ze uit elkaar, om in juni opnieuw een romance te beginnen. In januari 2019 was het sprookje echter opnieuw voorbij. In augustus begon Gigi een relatie met Tyler Cameron, die in de Verenigde Staten bekend werd door het tv-programma ‘The Bachelorette’. Hij vergezelde zijn vriendin zelfs naar de begrafenis van oma Ans van den Herik in Nederland, maar niet lang daarna strandde hun relatie.

“Ze is een geweldig persoon en ik ontmoette een geweldige vriendin. Ik heb veel respect voor haar”, liet Tyler weten. Hun breuk maakte de weg vrij voor een hereniging met Zayn. In december postte Gigi nog een filmpje op Instagram waarin ze een recept van Zayns moeder Trisha maakte: “Zondag in de keuken, klaar om de kip te marineren voor een van mijn favorieten”, schreef ze erbij. “De Chicken Curry Pasta Salade van Mama Malik. Hopelijk zal ze ooit het recept met de wereld delen.” Fans vermoedden dat er terug iets aan de hand was, en kregen inmiddels dus gelijk.

