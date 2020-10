‘Ghostbusters’-acteur tegen de grond gemept tijdens wandeling in New York Sven Van Malderen

03 oktober 2020

23u41

Bron: New York Post 0 Celebrities Acteur Rick Moranis heeft tijdens een wandeling in New York een stevige klap tegen het hoofd geïncasseerd. Een voorbijganger haalde zonder aanwijsbare reden zwaar uit. De politie heeft nu een foto van de dader verspreid.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Moranis (67) was eergisteren bijna thuis toen hij om 7.30 uur plots tegen de grond gemept werd. Nadat hij in een ziekenhuis zijn hoofd, rug en rechterheup laten onderzoeken had, ging hij klacht indienen bij de politie. “Hij stelt het goed en wil iedereen bedanken die hem beterschap wenste”, klinkt het in een mededeling.

Moranis dook recent nog op naast Ryan Reynolds in een reclamespot voor de mobiele provider Mint Mobile. “Ik ben blij om te horen dat het goed met hem gaat”, schreef de acteur in een tweet.

Ook ‘Captain America’-ster Chris Evans liet van zich horen. “Mijn bloed kookt. Vind die man. Aan Rick Moranis raak je niet.”

My blood is boiling. Find this man. You don’t touch Rick Moranis. https://t.co/VXBbTjdDwa Chris Evans(@ ChrisEvans) link

De politie van New York heeft nu een opsporingsbericht verspreid. De dader droeg een zwarte sweater met daarop het opschrift ‘I ❤ New York’. Na zijn criminele daad wandelde hij rustig verder.

Moranis speelde mee in twee ‘Ghostbusters’-films en scoorde de hoofdrol in ‘Honey I Shrunk The Kids’. In 1991 stierf zijn vrouw Ann Belsky aan borstkanker. Om meer aandacht te kunnen schenken aan zijn kinderen trok hij zich terug uit het hectische Hollywoodleven.

Moranis richtte zich nadien als crooner op het countrygenre. In 2005 versierde hij zelfs een nominatie voor de Grammy’s in de categorie ‘Beste Comedy Album’.