"George Michael probeerde vier keer zelfmoord te plegen" TK

25 september 2018

08u53

Bron: ANP 3 Celebrities Over de doden niets dan goeds zou je zeggen, maar daar denkt Fadi Fawaz heel anders over. De ex-vriend van George Michael klapte op Instagram behoorlijk uit de biecht over de overleden popster en beweert dat George ten minste vier zelfmoordpogingen heeft ondernomen. Dat melden diverse Engelse media.

In meerdere posts zou de ex-lover van George intieme details over het leven van de zanger hebben prijsgegeven. "Hij wilde zo graag dood, hij heeft het vier keer geprobeerd. Ik denk dat hij een poosje terug al gestopt is met leven, omdat iedereen altijd maar iets van hem wilde om wie hij was en wat hij deed," aldus Fadi, die eveneens beweert dat George zichzelf in een afkickkliniek 25 maal met een mes gestoken zou hebben.

Fadi was degene die de Engelse zanger uiteindelijk dood aantrof in zijn huis. "Ik dacht meteen aan zelfmoord toen ik hem zo zag liggen. Hij wilde dat zo graag en was zo depressief. Ik smeekte hem altijd om te stoppen met het nemen van de drug GHB, omdat ik bang was dat het zijn dood zou worden. Ik heb hem een tijdlang elke ochtend laveloos aangetroffen in zijn stoel bij de open haard en was elke keer bang dat hij dood was."

Het is niet de eerste keer dat Fadi zijn toevlucht zoekt tot sociale media om zijn ongenoegen te uiten over de hele situatie met zijn ex-vriend. Eerder deze maand ontplofte de kapper op Twitter nadat bleek dat George hem niets van zijn miljoenenerfenis had nagelaten. Ook weigert hij te vertrekken uit het huis van de vroegere Wham!-zanger in het centrum van Londen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.