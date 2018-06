"George Michael kwam verlies van zijn moeder nooit te boven" MVO

03 juni 2018

16u13 0 Celebrities George Michael stierf een vroege dood door verlammende eenzaamheid en extreme rouwgevoelens veroorzaakt door het verlies van zijn geliefde en zijn moeder. Dat claimt een nieuwe documentaire over de in 2016 overleden zanger.

In 'Autopsy: The Last Hours of George Michael', dat zondagavond wordt uitgezonden in Amerika en later dit jaar in Europa, zeggen experts dat George wellicht leed aan Gecompliceerde Rouw Stoornis (PGD). Het is een psychische aandoening die ervoor zorgt dat mensen het verdriet na de dood van een geliefde niet te boven kunnen komen. Het kan 'destructieve gedachten en bijbehorend gedrag' teweeg brengen.

De voormalig Wham!-zanger verloor in 1993 zijn grote liefde Anselmo Feleppa en vier jaar later overleed George' moeder Lesley. "George is eigenlijk nooit hersteld van het verlies. In plaats daarvan maskeerde hij het met drugs en antidepressiva", meent een van de experts, dokter Linda Papadopoulos.

Michael overleed op 25 december 2016 in zijn woning in Goring-on-Thames. Alhoewel hij volgens de lijkschouwer een natuurlijke dood is gestorven, zeggen de experts dat extreme gevoelens van eenzaamheid het risico op hartziektes kan vergroten. Bovendien zou de zanger decennialang zijn lichaam hebben verwaarloosd door drank- en drugsgebruik.