"George, ik haat je": ex-vriend George Michael haalt uit nu hij niet in testament staat TDS

05 augustus 2018

10u22

Bron: Daily Mail 3 Celebrities Fadi Fawaz, de ex-vriend van George Michael, heeft op Twitter uitgehaald naar de overleden ster in een reeks venijnige berichten. "George, ik haat je", schreef hij onder meer. De tweets komen er nadat de neef van George Michael duidelijk maakte dat Fadi Fawaz niet in het testament staat vermeld.

"Hoe kan ik teleurgesteld zijn in iemand die zichzelf het leven ontnam", schreef hij verder. "Als iemand dit zichzelf kan aandoen, dan kunnen ze anderen nog ergere dingen aandoen".

Er volgde nog een ander, meer cryptisch bericht: "Je macht heeft mij getoond dat je erin kan slagen een hele stad niet te laten reageren wanneer luide geluiden weerklinken op vreemde uren".

"Je macht heeft mij getoond dat je vrienden, familie en vreemden kan doen veranderen in leugenaars, lafaards en ze onmenselijk maken. Maar toch kan je macht er mij niet van weerhouden een liefhebbend mens te zijn. En ik kan niet wachten om dat aan jou te bewijzen. Met al mijn haat".

Geen erfenis

De tirade op Twitter komt er nadat Andros Georgiou, de neef van George Michael, duidelijk maakte dat Fadi niet in het testament vermeld staat. De erfenis van de zanger ging naar goede doelen, zijn zussen, en enkele van zijn medewerkers.

Volgens Andros kan de ex-vriend van George daar niet mee leven. "Hij dreigt ermee ons aan te klagen, en naar de hoogste rechtbank te stappen. Maar ik denk dat de familie met hem zal schikken. Hij kreeg al 560.000 euro aangeboden, en ik denk dat de familie enkele miljoenen kan betalen om voorgoed van hem af te zijn". Fadi Fawaz weigert immers te vertrekken uit het huis van George in het centrum van Londen.

George I hate you. Fadi Fawaz(@ fadifawaz) link

Zelfmoord

Onderzoek naar de doodsoorzaak wees destijds nochtans uit dat Michael een natuurlijke dood stierf. De zanger leed aan een verzwakt hart en een vervette lever, volgens een van de betrokken lijkschouwers. De 53-jarige popartiest overleed in zijn huis in Goring-on-Thames.

Maar volgens Fawaz is dat niet de waarheid. "Ik heb er genoeg van dat mensen me vragen wat er op eerste kerstdag is gebeurd", schreef hij toen. "Om nog een paar vragen te beantwoorden, bevestig ik nu dat George stierf op de verjaardag van zijn moeder. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het hem vijf pogingen kostte om een einde aan zijn leven te maken. Dit moet verteld worden", aldus Fadi.

De kapper vond zijn partner dood in bed op eerste kerstdag 2016. In een telefoongesprek met het alarmnummer stelde hij toen dat George's lichaam "koud, blauw en erg stijf" was. Dat zou erop kunnen wijzen dat de zanger al langere tijd dood was.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.