“Geen gezwijn, stem libertijn”: het avontuurlijke leven van Van Rossem in vijftien foto’s en zeven video’s Sven Van Malderen

14 december 2018

16u03 0 Celebrities In het UZ Jette is Jean-Pierre Van Rossem overleden. De ex-beursgoeroe werd 73 jaar. Van Rossem sukkelde al geruime tijd met zijn gezondheid en werd dinsdag nog met spoed overgebracht van zijn appartement in Kapelle-op-den-Bos naar het ziekenhuis. Daar is hij gisteren gestorven. Een overzicht van zijn avontuurlijk leven, in vijftien foto’s en zeven video’s.

Van Rossem liet zich graag omringen door mooie vrouwen. Hier ziet u hem in het gezelschap van Wendy Van Wanten.

Van Rossem op het toppunt van zijn rijkdom, tijdens zijn Moneytron-hoogdagen.

Van Rossem stapte drie keer in het huwelijksbootje. Toen hij zijn jawoord gaf aan Rachida Beettar Gmili gooide hij zelfs briefjes van 5.000 frank (125 euro) naar het publiek.

Van Rossem zat op een berg geld, figuurlijk maar ook letterlijk...

In 1992 legde Van Rossem de parlementaire eed af.

Van Rossem en Filip Dewinter konden het in die periode goed met elkaar vinden.

Ferrari’s waren zijn speeltje. Jawel, al deze exemplaren waren van hem.

In 1995 werd Van Rossem veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, een uitspraak die na beroep en cassatie werd bevestigd. Hij werd schuldig bevonden aan schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en het uitgeven van ongedekte cheques tijdens activiteiten met zijn firma Moneytron.

Jean-Luc Dehaene toonde zich in zijn memoires bikkelhard voor Van Rossem: die laatste zat in de gevangenis wegens financieel gesjoemel, maar intussen haalde zijn lijst wel drie zetels. “Dat was nog beschamender dan de opkomst van het Vlaams Blok”, klonk het.

Op persconferenties ging het er steevast gepassioneerd aan toe.

Ook op de boekenbeurs tekende Van Rossem present. Hier een beeld uit 2011.

In 2013 zette Van Rossem een stap opzij als voorzitter van R.O.S.S.E.M. om zich volledig toe te kunnen leggen op het partijprogramma.

In 2014 gaf Van Rossem stevig van jetje in een interview met P-Magazine. “Ik heb met BV’s, filmsterren en ministervrouwen geslapen. Maar denk je echt dat ik gelukkig was toen ik zeven Ferrari’s tegelijk kocht? Geen seconde.”

Van Rossem ziet in de Jambers-reportage Moneytron-meisje Kathleen Borgerhoffs voor het eerst terug.

Zijn meest befaamde moment: in 1993 onderbrak Van Rossem de eedaflegging van koning Albert II.

Maaike Cafmeyer leest voor uit de bordelengids van Van Rossem.

Een gouden combinatie in TV6: Van Rossem neemt Luc Alloo mee in zijn Ferrari.

Van Rossem vertelt over een onwaarschijnlijke veertiendaagse relatie met een Italiaanse schone.

Paul Jambers maakte in 1990 een legendarische reportage over Jean-Pierre Van Rossem op het toppunt van zijn rijkdom. Nu treft hij Van Rossem in heel andere omstandigheden aan. “Je vraagt je af of Van Rossem een Robin Hood of een oplichter is.”

Belegde het koninklijk paleis ooit bij het twijfelachtige beursbedrijf Moneytron? Van Rossem geeft uitleg.

Van Rossem organiseerde ooit een debatavond met Mark Eyskens als gast. De toenmalige minister van Financiën wilde volgens Van Rossem zijn bijdrage liefst in het zwart ontvangen.