‘Game Of Thrones’-ster Kit Harington heeft al zijn miljoenen al verbrast: “Hij probeerde zijn verdriet weg te drinken met de duurste champagne” MVO

14 juni 2019

11u21 0 Celebrities ‘Game Of Thrones’-hoofdrol Kit Harington (32) heeft de vele miljoenen die hij verdiende dankzij de HBO-serie al grotendeels opgedaan. Volgens insiders heeft hij een gat in zijn hand, en helpt zijn geestelijke toestand er ook niet veel aan. “Hij probeerde zijn emoties weg te drinken met de duurste champagne”, klinkt het.

Kit Hartington zit in geldproblemen, zo meent de Britse pers. Het einde van ‘Game Of Thrones’ viel hem zwaar en zorgde voor een groot, zwart gat in zijn leven. Dat zette hem aan tot drinken, en leverde hem uiteindelijk een alcoholprobleem op. “Hij heeft zó veel uitgegeven aan wilde avonden waarop hij ging feesten, je zou het bijna niet geloven als er een bedrag genoemd werd”, menen bronnen dicht bij de acteur. “Hij probeerde zo zijn verdriet weg te feesten, maar ondertussen leed zowel zijn gezondheid als zijn portefuille daaronder.”

Rehab

Ondertussen probeert Kit zijn probleem onder controle te krijgen. Daarom checkte hij zichzelf in bij een luxueus ontwenningscentrum (Privé-Swiss in Connecticut) dat hem jammer genoeg ook wel 120.000 pond per maand kost. Daar krijgt hij psychologische coaching, gedragstherapie en doet hij aan meditatie. Die aanpak moet stress tegengaan en hem leren omgaan met negatieve emoties.

“Zijn genezingskuur brandt zich razendsnel een weg door zijn bankrekening. Het is erg knap dat hij er zelf voor koos om zich te laten opnemen, maar het zal niet lang meer duren voor het probleem zich verplaatst naar het financiële spectrum.”

Werkloos

Bovendien moet hij omwille van zijn opname alle rollen afzeggen die hij aangeboden krijgt, waardoor hij momenteel werkloos is en dus ook geen geld binnenbrengt om zijn uitgaven op te vangen. “Hij moest zijn schema vrijmaken om sober te worden”, klinkt het. “Zo loopt hij miljoenen mis.”

Geen schaamte

Volgens bronnen is Kit trots op zijn beslissing om naar de rehab te gaan. “Hij hoopt dat hij op deze manier een inspiratiebron kan zijn voor andere mensen met zulke problemen, en de drempel om hulp te zoeken zo wat lager kan maken. Als hij hier iemand mee kan helpen, is dat fantastisch. Hij voelt er geen schaamte over.”

Harington heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het moeilijk had met het einde van ‘Game of Thrones’, de serie waar hij zo lang aan gewerkt had. Zo vertelde hij in de talkshow ‘Late Show with Jimmy Fallon’ over een van zijn laatste scènes: “Ik was erg geschokt en verrast door sommige gebeurtenissen, en dan huilde ik tranen met tuiten. Ik huilde.” Hij gaf ook toe dat hij al eerder door de reeks in therapie ging: toen zijn personage vermoord werd en later opnieuw tot leven gebracht werd. “Wanneer je de cliffhanger van een tv-show wordt, en een tv-show die nog nooit zo populair geweest is, dan is de focus die op jou ligt beangstigend”, vertelde hij toen. “Op dat moment begon ik met therapie, begon ik met mensen te praten. Ik voelde me erg onveilig en ik praatte met niemand.”