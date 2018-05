'Game of Thrones'-ster Emilia Clarke: "Het is seksistisch om een vrouwelijk personage 'sterk' te noemen" MVO

16 mei 2018

12u28 0 Celebrities 'Game of Thrones'-ster Emilia Clarke (31) heeft het gehad met 'sterke vrouwelijke personages', zo zegt ze zelf.

"Ik ben het zat om gevraagd te worden hoe het voelt om een sterke vrouw te spelen", zucht ze tijdens een interview naar aanleiding van haar volgende, grote rol in de nieuwe Star Wars-film 'Solo'. "Ik wil je vertellen hoe het is om een vrouw te spelen, daar stopt het. Laat die 'sterk' vallen, zoek een ander bijvoeglijk naamwoord, verdomme! Wat wil je daar anders mee zeggen? Dat er een 'zwakke' optie is? Denk je nu echt dat de hoofdrol in een film zwak gaat zijn? Het is seksistisch om vrouwelijke personages 'sterk' te noemen, want dat suggereert dat je ervan uitgaat dat vrouwen normaal gezien zwak moet zijn, dat sterk zijn een vreemde uitzondering is op de regel. En dat is niet zo!"

Alternatieven

Ze stelde zelfs een paar alternatieve vragen voor aan de mannelijke journalist in kwestie. "Je kan het anders verwoorden: hoe voelt het om een hoofdrol te spelen in een blockbuster? Hoe voelt het om iemand te spelen die veel macht heeft?"

"Je zegt toch ook niet 'hij speelt een sterke man' tenzij hij écht fysiek gespierd is? Als je aan een jongen vraagt 'hoe voelt het om sterk te zijn?', dan zal hij je raar aankijken. Ik weet dat het niet slecht bedoeld is, maar de term 'sterk vrouwelijk personage' moet echt de wereld uit, anders gaan mensen stereotiep beginnen denken zonder dat ze het beseffen."

Loonkloof

Clarke haalt daarnaast ook aan dat zulke beelden omtrent vrouwen wantoestanden zoals de loonkloof in stand houden. "Ik wist in het begin niet hoe erg het was. Voor 'Game of Thrones', mijn eerste echte acteerjob, werd ik evenveel betaald als mijn mannelijke collega's. Omdat ik zelf niet gediscrimineerd werd ging ik ervan uit dat het voor andere vrouwen ook wel zou meevallen. Achteraf werd ik echter met mijn neus op de feiten gedrukt: zo was het dus niet! De verschillen in loon zijn enorm."

Toch gelooft de actrice dat er beterschap in het verschiet ligt. "Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we zulke problemen erkennen, dat we erover durven praten, zoals nu. Dat is de enige manier waarop we seksisme kunnen bestrijden."