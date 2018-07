'Game of Thrones'-ster Emilia Clarke gaat de mist in tijdens ontmoeting met prins William MVO

24 juli 2018

15u03 1 Celebrities 'Game of Thrones'-actrice Emilia Clarke (31) ontmoette prins William begin dit jaar in Kensington Palace. Die kennismaking ging echter niet van een leien dakje, zo vertelt ze in een recent interview.

"Er zijn zo veel regeltjes", bekent ze in de talkshow 'Late Night with Seth Meyers'. "Ik voelde me aanvankelijk heel rustig en relaxed. Ze vertelden we dat prins William eraan kwam, en ik zei: oké, super!"

Maar toen kreeg ze een hoop richtlijnen. "Ik mocht mijn rug niet draaien. Oké, geen probleem. En ik moest hem aanspreken met 'Uwe Koninklijke Hoogheid'. Daarna mocht ik hem gewoon prins William noemen. Ook geen punt, dacht ik, tot hij daadwerkelijk voor me stond."

De actrice was zo zenuwachtig dat ze geen woord meer kon uitbrengen. "Ik kreeg het niet gezegd. Veel verder dan 'uwe k- k-' kwam ik niet."

Ondanks dat gênante momentje in het Britse paleis vond ze het wel jammer dat ze geen uitnodiging kreeg voor het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. "Ik was niet uitgenodigd, maar ik was erbij in geest", grapt ze.