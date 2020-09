‘Game Of Thrones’-koppel Kit Harington en Rose Leslie verwacht eerste kindje BDB

27 september 2020

08u37

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Kit Harington (33) en Rose Leslie (33) kijken uit naar de geboorte van hun eerste kindje. Dat maakte de actrice bekend tijdens een shoot voor het Amerikaanse Make Magazine. De twee leerden elkaar kennen op de set van de HBO-fantasyreeks ‘Game Of Thrones’.

Op een stijlvolle zwart-witfoto in het tijdschrift toont Rose voor het eerst haar babybuik. In het bijhorende interview deelt ze echter geen info over haar zwangerschap. Da’s niet verrassend, want het koppel is erg gesloten over hun privéleven.

De eerste ‘Game Of Thrones’-baby is een volgende stap in de romance tussen Harington en Leslie. Op de set van de fantasyreeks speelden ze tortelduiven Ygritte en Jon Snow, en die liefde groeide ook verder naast de set. In juni 2018 werd die bezegeld met een prachtig huwelijk in Wardhill Castle in het Schotse Aberdeenshire.

Volgens Leslie groeiden de twee de voorbije maanden tijdens de lockdown nog dichter naar elkaar toe. “Ik ben ontzettend dankbaar dat we deze tijd op het platteland hebben kunnen doorbrengen”, vertelde ze eerder aan Stylist Magazine. “We hebben een puppy grootgebracht en het belangrijkste gespreksonderwerp was wat de de volgende dag zouden eten. Het was een heerlijke tijd, waarin we even wat gas teruggenomen hebben.”

Lees ook:

Kit Harington: “Ik moest echt dringend volwassen worden na ‘Game Of Thrones’

Kit Harington verbreekt zijn stilzwijgen over de finale van ‘Game of Thrones’: “Eerlijk? Ik was razend toen ik het script las”