'Game of Thrones' én 'Stranger Things' acteurs komen volgende week naar België MVO

27 maart 2018

11u50 0 Celebrities De FACTS-conventie in Gent heeft dit jaar een indrukwekkende lijst van beroemde gasten. De opvallendste naam in de rij is zonder twijfel Isaac Hempstead, die de rol van Bran Stark speelt in 'Game of Thrones'.

FACTS is een beurs die twee keer per jaar wordt georganiseerd voor fans van film, comicbooks, manga, tv-series en nog veel meer geeky fantasieën. Elk jaar zijn er ook enkele bekende gasten van de partij, die vragen beantwoorden tijdens panels en tegen betaling met bezoekers op de foto gaan of handtekeningen uitdelen.

De lijst van dit jaar is opvallend indrukwekkend, met Isaac Hempstead op kop, gevolgd door Gillian Anderson (The X-Files), Cobie Smulders (Agents of S.H.I.E.L.D.), Manu Bennett (Spartacus) en Emilie de Ravin (Once Upon A Time).

Ook Joe Keery, één van de populairste acteurs uit de nog populairdere reeks 'Stranger Things', maakt zijn opwachting.

FACTS Spring Edition gaat dit jaar door op 7 en 8 april in Flanders Expo Gent. Wie verkleed komt krijgt korting op zijn of haar toegangsticket.