'Game Of Thrones'-actrices kaarten seksisme in Hollywood aan met komische video: "Kan je dat wat slanker doen?" MVO

13 augustus 2018

16u25 10 Celebrities 'Game Of Thrones'-actrices Emilia Clarke en Lena Heady zijn slechts twee van de verschillende prominente Britse Hollywood-actrices die seksisme in Hollyood aankaarten in een nieuwe video van de BBC. De satire toont aan hoe moeilijk het is om als vrouw te voldoen aan bikkelharde en onrealistische eisen van producers.

"We willen dat je onschuldig en maagdelijk bent, maar tegelijk wel uitdagend en sexy," of, "Kan je niet wat dunner zijn? Of wat blanker?" Het zijn slechts enkele uitspraken die de actrices van hun sokken blazen in de 10 minuten durende kortfilm.

Clarke en Heady bundelen hun krachten met Gemma Arterton, Wunmi Mosaku, Gemma Chan en Catherin Tate om de schrijnende realiteit duidelijk te maken op een grappige manier. Tate speelt de veeleisende casting-agent, die maar niet genoeg kan benadrukken dat een 'leading lady' niet slim, vernuftig of diepzinnig hoeft te zijn. In tegendeel, dat zijn kwaliteiten die ze absoluut niet willen zien. 'Mooi, dun en blank' zijn is meer dan genoeg.

Te oud

Lena Heady (44), die immens populair werd door haar rol als Cersei in 'Game Of Thrones', krijgt dan weer meteen te horen dat ze te oud is om ooit nog een hoofdrol te kunnen spelen. "We zijn op zoek naar de vrouwelijke hoofdrol, niet naar de moéder van de vrouwelijke hoofdrol."

Mosaku, een zwarte actrice, wordt eerst verward met een koffiedame, om daarna te horen te krijgen dat ze "vast auditie komt doen voor de tweede 'Black Panther'-film."

De regel uit het script die de vrouwen telkens moeten lezen is "Het is wat ik altijd gewild heb, een kans om te spreken". Maar uiteraard worden ze keer op keer in het midden van de zin onderbroken, waarmee men een punt wil maken over het feit dat vrouwelijke actrices net géén stem krijgen.

Tom Hiddleston

In een komische plot-twist, gaat de vrouwelijke hoofdrol uiteindelijk naar Tom Hiddleston. Eén van de meest populaire acteurs in Hollywood, maar wel een man.

"Het begon gewoon als vriendinnen samen op de chat," legt Gemma Arterton uit. "We vinden het fijn dat seksisme tegenwoordig serieus besproken kan worden, maar we wilden ook eens op een luchtige manier laten zien hoe belachelijk de standaard voor actrices vandaag de dag is. Van het één kwam het ander, en voor we het wisten hadden we een kortfilm."