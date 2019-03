‘Game of Thrones’-actrice Sophie Turner had romances met vrouwen: “Ik word verliefd op een ziel” SD

27 maart 2019

08u57

Bron: Metro.co.uk 0 Celebrities Sophie Turner (23) heeft in een recent interview vertelt dat ze in het verleden ook relaties gehad heeft met vrouwen. Ondertussen is de ‘Game of Thrones’-actrice verloofd met Jonas Brother Joe Jonas (29), al had ze zelf nooit gedacht dat dat ooit zou gebeuren.

“Ik had me er al op voorbereid dat ik voor de rest van mijn leven alleen zou blijven”, vertelt Turner in een interview met Rolling Stone. “Ik denk dat wanneer je de juiste persoon gevonden hebt, je het gewoon weet. Ik voel me veel ouder dan mijn eigenlijke leeftijd. Ik heb het gevoel dat ik genoeg geleefd heb om het zeker te weten. Ik heb genoeg jongens gekend om het zeker te weten - en genoeg meisjes. Ik voel me geen 23. Ik voel me 27 of 28.” Wanneer de journalist dan meer wil weten over de opmerking over de meisjes, haalt Turner haar schouders op: “Iedereen experimenteert. Het maakt deel uit van het opgroeien. Ik word gewoon verliefd op een ziel, niet op een geslacht.”

Nu ‘Game of Thrones’ binnenkort aan zijn laatste seizoen begint, kan Turner gemakkelijk overeenkomsten vinden met het echte leven. “Er zit heel veel van Sansa (haar personage in de reeks, red.) in mij”, zegt ze. “Je begint aan iets en denkt dat het één grote droom is, en dan besef je: ‘Oh, wacht. Ik moet hier heel strategisch mee omgaan.’ En Harvey Weinstein is Joffrey of Ramsay. Of waarschijnlijk nog erger. Een White Walker.” Met Weinstein kwam de actrice zelf nooit in aanraking, maar ze werkte wel samen met regisseur Bryan Singer, die onlangs ook in opspraak kwam voor het misbruik van minderjarige jongens. Rami Malek, die met Singer aan ‘Bohemian Rhapsody’ werkte, vertelde dat de regisseur ‘niet aangenaam was, helemaal niet’. Sophie Turner bevestigt dat gevoel. “Onze tijd samen was, zoals Rami zei, onaangenaam.”