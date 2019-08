‘Game of Thrones’-actrice schreeuwt om hulp: “Kinderbescherming heeft mijn baby ontvoerd” TDS

19 augustus 2019

11u39

Bron: Twitter/Page Six 11 Celebrities ‘Game of Thrones’-actrice Josephine Gillan (31), die prostituee Marei speelde in de populaire HBO-reeks, heeft een even zorgwekkende als bizarre oproep gelanceerd. Josephine beweert immers dat haar 8 maanden oude dochter Gloria werd ontvoerd door de Israëlische kinderbescherming. Via een crowdfunding-pagina vraagt de actrice nu iedereen om (financiële) hulp.

Wat is er werkelijk gebeurd met baby Gloria? De Brits/Israëlische actrice beweert dat haar dochtertje eerder deze maand werd verzorgd door een goede vriend, toen Gloria plots midden in de nacht werd weggehaald door “zieke en verdraaide ambtenaren” van de Israëlische sociale diensten.

Gillan deelde een video op Twitter waarin naar eigen zeggen te zien is hoe Gloria werd ontvoerd door een vrouwelijke sociale werkster en twee mannen in uniform. “Hartverscheurend! Mijn baby wordt ontvoerd in het midden van de nacht. Ik heb geen idee waar ze is”, schreef Josephine met een hoop emoji’s bij de bizarre beelden.

Absolutely heartbreaking! 💔😢 My baby being kidnapped in the middle of the night by #israeli #socialservices And I have no idea where she is!! #IsraeliCrimes #sowrong #iwantmybabyback 🙏✡️😫 distressing and disturbing to watch for those with a heart 💓 pic.twitter.com/k1rBaUwmgk josephine gillan(@ Officialmarei) link

Verzorgd door vriend

Volgens de actrice werd haar dochter drie maanden geleden onder de beschermende vleugels van een goede vriend geplaatst, toen Josephine in therapie ging om af te rekenen met een postnatale depressie. Die regeling werd toen getroffen in samenspraak met de sociale diensten, maar de ‘Game of Thrones’-ster houdt alsnog vol dat de kinderbescherming haar dochter nu “zomaar naar een ander gezin heeft gebracht.”

Gillan beweert dat ze de afgelopen maanden nooit contact mocht hebben met haar dochter en dat ze de kleine Gloria niet te zien kreeg. “Ik was dus ook niet aanwezig toen de kinderbescherming het huis van mijn vriend heeft bestormd, ik wist niet wat ze deden.” De diepbedroefde moeder benadrukt dat zij noch haar vriend iets verkeerd hebben gedaan en beschuldigt de Israëlische sociale diensten ervan haar dochter illegaal van haar af te hebben genomen.

Financiële hulp

Omdat ze naar eigen zeggen nergens anders heen kon, begon Gillan een GoFundMe-pagina. Ze vraagt iedereen om financiële hulp, om zo de juridische kosten te betalen om haar dochter terug te krijgen. “Goede advocaten zijn duur, maar ze zijn de moeite waard als ze mijn baby een ​​kans op geluk en liefde kunnen geven, want die verdient ze”, luidt het. “Ik zoek dus alsjeblieft donaties om genoeg geld in te zamelen om haar terug te brengen naar waar ze veilig en geliefd is! Geen enkel kind zou zonder ouders moeten zijn, vooral als ze goede ouders zijn die toegewijd voor hun kind zorgen. Ik waardeer het dat je dit leest en laat je hart alsjeblieft spreken om te helpen. Ook je gebeden zouden veel betekenen. Ik ben diepbedroefd en wil gewoon mijn kleine meid weer zien en haar bij me hebben.”

Bang

Josephine Gillan woont nog niet zo lang in Israel. Naar verluidt verhuisde de actrice enkele maanden voor de geboorte van haar dochter naar het land in het Midden-Oosten, omdat ze bang was dat Britse sociale diensten haar kind in zouden weghalen. Vermoedelijk heeft het feit dat Josephine ook in het echt als prostituee werkte voor ze haar rol kreeg in ‘Game of Thrones’ daar iets mee te maken.

Volgens de diensten vloog Josephine echter “voor een lange periode” naar het Verenigd Koninkrijk nadat ze haar baby achterliet in Israël, waardoor “de tussenkomst van de welzijnsinstanties en de rechtbank in werking trad”. De Israëlische diensten zijn alvast karig met commentaar. “Onze enige prioriteit is het welzijn van de baby en we proberen de beste oplossing te vinden,” aldus het ministerie. Om de privacy van de baby te beschermen willen ze niet in detail treden over de specifieke situatie waar de baby zich nu in bevindt.