‘Game of Thrones’-actrice Natalie Dormer weer vrijgezel KD

21 november 2018

17u20

'Game of Thrones'-actrice Natalie Dormer (36) is weer vrijgezel. Na elf jaar is haar relatie met schrijver en regisseur Anthony Byrne ten einde. Dat vertelt de actrice in een interview met het blad New Statesman.

Het koppel was sinds 2011 verloofd. Anthony Byrne deed destijds een aanzoek op een boot in India. Het huwelijk liet echter al zeven jaar op zich wachten en nu laat de actrice weten dat het er ook niet van zal komen. De relatie is voorbij, aldus de ‘Game of Thrones’-actrice. De reden is volgens de publicatie een gigantisch meningsverschil. Meer info wou de actrice daarover niet delen.

Het koppel, dat elkaar leerde kennen op de set van ‘The Tudors’, werkte recent nog samen aan de film ‘In Darkness’. Dat heeft hun relatie geen goed gedaan. “We schreven het script op de slechtst denkbare manier", geeft Natalie toe. “We hadden geen bureau, dus schreven we thuis. Het ging allemaal mis zodra onze meningen ergens fundamenteel over verschilden.”