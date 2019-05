‘Game of Thrones’-actrice Emilia Clarke: “Ik vreesde dat Beyoncé me zou haten” SD

21 mei 2019

17u26

Bron: The New Yorker 2 Celebrities Opgelet: spoilers voor wie het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ nog niet gezien heeft! Emilia Clarke (32) heeft in een interview met The New Yorker toegegeven dat ze vooral bezorgd was wat muzikante Beyoncé Knowles (37) van het lot van haar personage Daenerys Targaryen zou vinden.

Emilia Clarke ontmoette Beyoncé op een afterparty van de Oscars die gegeven werd door de voormalige Destiny’s Child-zangeres en haar echtgenoot Jay-Z. Ze was al behoorlijk dronken - “na zes glazen champagne” - toen ze Beyoncé naar zich toe zag lopen. “Ik zie dit visioen, deze engel, deze geweldige vrouw naar me toe glijden”, vertelt Clarke. “Ik kan mezelf bijna niet beheersen. En Beyoncé zegt tegen me: ‘Oh god, het is geweldig om je te ontmoeten. Ik vind je echt briljant.’ Ik kon dat echt niet aan. Ik stond op het punt om tranen uit te barsten. Ik zag mezelf gereflecteerd in haar ogen. Ik zag haar denken: ‘Oh nee, ik heb dit fout ingeschat. Deze meid is gek en ik ga geen echt gesprek kunnen hebben met een andere beroemdheid. Ik heb een gesprek met een gekke fan die naar me kijkt als een konijn in de koplampen.’ En dat was exact wat ik was.”

Clarke vervolgt: “Ik zei: ‘Ik heb je in concert gezien en ik vind je geweldig! Geweldig!’ Maar ik wilde alleen maar gillen: ‘Alsjeblieft, vind me nog steeds leuk ook al wordt mijn personage een massamoordenaar en dictator! Denk alsjeblieft nog steeds dat ik vrouwen op een geweldige manier vertegenwoordig.” De actrice vertelt dat ze het er moeilijk mee had dat Beyoncé haar na dit achtste seizoen anders zou bekijken: “Ik dacht gewoon: ‘Oh help, mijn ultieme idool zegt dat ze me leuk vindt, terwijl ik honderd procent zeker weet dat ze me op het einde van dit seizoen gaat haten.’”