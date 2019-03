‘Game Of Thrones’-actrice Carice van Houten: “Sinds de geboorte van mijn zoontje voel ik me een open wonde” SD

14 maart 2019

10u57

Bron: ANP 0 Celebrities De Nederlandse Carice van Houten (42) laat weten dat de geboorte van haar zoontje Monte, 2,5 jaar geleden, haar flink veranderd heeft. Vader van de jongen is de Australische acteur Guy Pearce (51).

“Ik voel me wel wat meer een open wonde sinds ik een kind heb”, vertelde van Houten aan Shownieuws. “Ik ben veel emotioneler en ik kan makkelijker huilen. Misschien is het een combinatie van de dood van mijn vader en het ouder worden.” Door Monte kijkt de ‘Game of Thrones’-actrice ook met andere ogen naar haar werk en legt ze haar prioriteiten anders. “Het echte leven is waar m’n kind is. Ik merk ook wel dat ik kieskeuriger word in mijn keuzes. Is dit het waard om van m’n kind weg te gaan?” Toch is van Houten niet van plan om helemaal met acteren te stoppen. “Het eerste jaar nadat ik een kind kreeg, dacht ik: ‘Waarom zou ik nog gaan werken?’ Maar dat zijn gewoon de hormonen, dat is hoe de natuur werkt”, beseft ze.

De actrice kreeg Monte samen met acteur Guy Pearce. De twee leerden elkaar in 2015 kennen tijdens de opnames van de film ‘Brimstone’. Ze zijn nog altijd een koppel, maar wonen niet samen. Van Houten woont in Amsterdam met Monte, Pearce in thuisland Australië. Ze proberen elkaar - ondanks hun drukke agenda’s - wel zoveel mogelijk te zien.