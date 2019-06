‘Game Of Thrones’-acteurs willen filmklassieker ‘Twins’ opnieuw maken met zichzelf in de hoofdrol MVO

21 juni 2019

15u16 0 Celebrities Jason Momoa (39) wil de 80's filmklassieker ‘Twins’ opnieuw maken, samen met zijn college uit de serie: Peter Dinklage. In de originele film zagen wel Arnold Schwarzenegger en Dany DeVito in de hoofdrol.

Jason en Peter, die we kennen als de personages Khal Drogo en Tyrion Lannister, zien het wel zitten om de sterren in een moderne versie van ‘Twins’ te worden. Dat liet Momoa weten in een recent interview. “Waar moet ik tekenen?!”, riep hij enthousiast, toen één van de journalisten met het idee kwam. “Absoluut zou ik dat willen doen! Dat zou fantastisch zijn. En dan met Peter als mijn tweelingbroer. Wie kan ik overtuigen om die film te maken?” Vervolgens riep hij Twitter-gebruikers op om het idee te delen tot een regisseur het oppikt.

‘Twins’ gaat over een erg onwaarschijnlijke tweeling: in een genetisch experiment wordt de perfecte mens gecreëerd met het sperma van zes mannen. De kunstmatig geïnsemineerde vrouw blijkt zwanger van een tweeling. Eentje, Julius (Schwarzenegger), krijgt alle talenten. De ander, Vincent (DeVito), krijgt het ‘genetisch afval’. De broers worden apart opgevoed, maar komen elkaar weer tegen als ze volwassen zijn.

Moest de remake van ‘Twins’ er niet komen, geeft de ‘Aquaman’-acteur toe dat hij graag deel zou uitmaken van het Marvel-universum, ook al werkt hij voorlopig nog voor concurrent DC. “Ik zou wel een graag Wolverine spelen. Hugh Jackman was fantastisch, maar nu hij ermee is gestopt...” Hij stelt zijn fans wel gerust: “Geen zorgen, ik heb ook nog plannen om ‘Aquaman 2' te maken.”