'Game Of Thrones'-acteur bestolen in Kaapstad TDS

20u02

Bron: BUZZE 0 kos Celebrities De Britse acteur Richard E. Grant is bestolen in Kaapstad. De zestigjarige acteur raakte zijn pas gepinde geld kwijt bij een geldautomaat, tijdens een vakantie in Zuid-Afrika.

Op Twitter schrijft de Game of Thrones-acteur: "Ik voel me een heuse sufferd, want ik ben beroofd bij een geldautomaat in Kaapstad. Grrrrrr". Hij vertelt er niet bij hoeveel de buit bedraagt. Hij probeert het incident snel te vergeten, getuige een selfie vanaf het strand met zijn dochter Olivia. ''Laatste dag van de vakantie op Clifton Beach om de tegenvallers in het leven glad te strijken."

Grant belandde in Kaapstad na een familiebezoek in Swaziland, waar hij de kerstdagen doorbracht. Grant is in Swaziland geboren en heeft een dubbele nationaliteit.